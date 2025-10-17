Астанчан и стройкомпании предупредили об опасности на LRT
В Астане с завтрашнего дня на одном из участков LRT будет подаваться напряжение максимального уровня. Жителям и стройкомпаниям рекомендовали быть бдительными, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.
Такое сообщение опубликовала в своем аккаунте в Instagram компания CTS.
"С 18 октября в 10:00 на участке между станциями №109-№111 производится постоянная подача напряжения на оборудование системы электроснабжения LRT. Максимальный уровень напряжения - 20 000 В (высокое напряжение)", - говорится в публикации.
В компании просят строительные организации и жителей города соблюдать меры безопасности:
- не приближаться к контактным рельсам, кабельным линиям и оборудованию;
- не входить на станции и в зону путей без разрешения.
Напомним, в Астане продолжается тестовая эксплуатация линии легкорельсового транспорта -LRT. На днях в столицу привезли еще два подвижных состава.
Ранее сообщалось о завершении работ по укладке рельсов на основной линии LRT. Общая протяженность рельсов составила 22,4 километра. В акимате подчеркивали, что это один из ключевых этапов строительства LRT.
