Астанчан и стройкомпании предупредили об опасности на LRT

В Астане с завтрашнего дня на одном из участков LRT будет подаваться напряжение максимального уровня. Жителям и стройкомпаниям рекомендовали быть бдительными, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Такое сообщение опубликовала в своем аккаунте в Instagram компания CTS.

"С 18 октября в 10:00 на участке между станциями №109-№111 производится постоянная подача напряжения на оборудование системы электроснабжения LRT. Максимальный уровень напряжения - 20 000 В (высокое напряжение)", - говорится в публикации.

В компании просят строительные организации и жителей города соблюдать меры безопасности:

не приближаться к контактным рельсам, кабельным линиям и оборудованию;

не входить на станции и в зону путей без разрешения.

Схема. Фото: CTS

Напомним, в Астане продолжается тестовая эксплуатация линии легкорельсового транспорта -LRT. На днях в столицу привезли еще два подвижных состава.

Ранее сообщалось о завершении работ по укладке рельсов на основной линии LRT. Общая протяженность рельсов составила 22,4 километра. В акимате подчеркивали, что это один из ключевых этапов строительства LRT.

