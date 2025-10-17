jitsu gif
    Какой будет погода в Казахстане с ноября по март, рассказали синоптики

    Опубликовано:

    Начался дождь
    Осень. Иллюстративное фото: Paolo Carnassale/Getty Images

    Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали консультативный прогноз погоды на несколько месяцев - с ноября этого года по март 2026-го, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

    Снежный ноябрь с температурными качелями

    Как сообщают в "Казгидромете", ноябрь в этом году будет снежным и холодным, в южных и юго-западных регионах почти весь месяц ожидаются дождь со снегом, а в северных, центральных и восточных регионах обещают порывистый ветер, метели, гололед и туманы.

    Помимо этого, синоптики предупреждают, что в ноябре казахстанцев ждут "температурные качели":

    • на севере, в центре, востоке республики в начале первой декады прогнозируется потепление ночью от -2...-7°С до 0...+5°С, днем от +2...+7°С до +5...+10°С, к концу декады постепенное похолодание ночью до -7...-12°С, днем до 0...-5°С;
    • во второй и третьей декадах ноября ожидается колебание температуры воздуха ночью от -5...-12°С до -10...-16°С, в центре и на востоке страны до -18°С, днем от -3...+2°С до -5...-10°С.
    • в конце месяца температура воздуха понизится ночью до -15...-20°С, днем до -10...-15°С.
    • на юго-западе, юге, юго-востоке республики в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от -3...-12°С до 0...+7°С, днем от +1...+6°С до +8...+18°С. В конце ноября в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до -5...-15°С, днем до 0...-5°С.
    В целом температура воздуха в ноябре ожидается выше нормы на 1°С на всей территории страны.

    Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы – на западе, северо-востоке республики (в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Павлодарской, на западе Атырауской, Мангистауской, на северо-востоке Костанайской областей и на востоке области Абай).

    Зима будет теплой

    По предварительному прогнозу, зима в этом году будет теплой, с количеством осадков в пределах климатической нормы на большей части республики. Но в отдельные периоды не исключены обильные снегопады с метелями, порывистым ветром, гололедными явления, туманами.

    Зимой, как и в ноябре, синоптики обещают "температурные качели", что будет способствовать образованию ледяной корки в снежном покрове.

    В целом температура воздуха зимой ожидается в следующем диапазоне:

    • выше нормы на 1°С - в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-западе Акмолинской области),
    • ниже нормы на 1°С - на северо-востоке Восточно-Казахстанской области.

    Количество осадков в декабре прогнозируется:

    • около нормы - на большей части республики;
    • меньше нормы - в центре, на большей части востока страны, на востоке Актюбинской области, в южной половине северного региона и на крайнем севере южных областей;

    В январе температура воздуха предполагается:

    • около нормы на большей части территории страны,
    • ниже нормы на 1°С - в областях Абай и Жетісу, в Восточно-Казахстанской области, на большей части Алматинской, на востоке Карагандинской, в Павлодарской областях.

    Количество осадков в январе ожидается:

    • около нормы на большей части республики;
    • больше нормы – в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, области Жетісу и Восточно-Казахстанской области.

    В феврале на всей территории страны средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С. Количество осадков в феврале на всей территории Казахстана ожидается в пределах климатической нормы.

    В марте, согласно предварительному прогнозу, температура ожидается выше нормы на 1°С на всей территории страны.

    Количество осадков в марте предполагается:

    • около нормы на большей части республики,
    • больше нормы – в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, области Жетісу и Восточно-Казахстанской области,
    • меньше нормы – на большей части Мангистауской области.

