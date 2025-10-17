Какой будет погода в Казахстане с ноября по март, рассказали синоптики

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали консультативный прогноз погоды на несколько месяцев - с ноября этого года по март 2026-го, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Снежный ноябрь с температурными качелями

Как сообщают в "Казгидромете", ноябрь в этом году будет снежным и холодным, в южных и юго-западных регионах почти весь месяц ожидаются дождь со снегом, а в северных, центральных и восточных регионах обещают порывистый ветер, метели, гололед и туманы.

Помимо этого, синоптики предупреждают, что в ноябре казахстанцев ждут "температурные качели":

на севере, в центре, востоке республики в начале первой декады прогнозируется потепление ночью от -2...-7°С до 0...+5°С, днем от +2...+7°С до +5...+10°С, к концу декады постепенное похолодание ночью до -7...-12°С, днем до 0...-5°С;

во второй и третьей декадах ноября ожидается колебание температуры воздуха ночью от -5...-12°С до -10...-16°С, в центре и на востоке страны до -18°С, днем от -3...+2°С до -5...-10°С.

в конце месяца температура воздуха понизится ночью до -15...-20°С, днем до -10...-15°С.

на юго-западе, юге, юго-востоке республики в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от -3...-12°С до 0...+7°С, днем от +1...+6°С до +8...+18°С. В конце ноября в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до -5...-15°С, днем до 0...-5°С.

Свежая публикация по теме: Туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

В целом температура воздуха в ноябре ожидается выше нормы на 1°С на всей территории страны.

Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы – на западе, северо-востоке республики (в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Павлодарской, на западе Атырауской, Мангистауской, на северо-востоке Костанайской областей и на востоке области Абай).

Зима будет теплой

По предварительному прогнозу, зима в этом году будет теплой, с количеством осадков в пределах климатической нормы на большей части республики. Но в отдельные периоды не исключены обильные снегопады с метелями, порывистым ветром, гололедными явления, туманами.

Зимой, как и в ноябре, синоптики обещают "температурные качели", что будет способствовать образованию ледяной корки в снежном покрове.

В целом температура воздуха зимой ожидается в следующем диапазоне:

выше нормы на 1°С - в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-западе Акмолинской области),

- в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-западе Акмолинской области), ниже нормы на 1°С - на северо-востоке Восточно-Казахстанской области.

Количество осадков в декабре прогнозируется:

около нормы - на большей части республики;

меньше нормы - в центре, на большей части востока страны, на востоке Актюбинской области, в южной половине северного региона и на крайнем севере южных областей;

В январе температура воздуха предполагается:

около нормы на большей части территории страны,

на большей части территории страны, ниже нормы на 1°С - в областях Абай и Жетісу, в Восточно-Казахстанской области, на большей части Алматинской, на востоке Карагандинской, в Павлодарской областях.

Количество осадков в январе ожидается:

около нормы на большей части республики;

больше нормы – в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, области Жетісу и Восточно-Казахстанской области.

В феврале на всей территории страны средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С. Количество осадков в феврале на всей территории Казахстана ожидается в пределах климатической нормы.

В марте, согласно предварительному прогнозу, температура ожидается выше нормы на 1°С на всей территории страны.

Количество осадков в марте предполагается:

около нормы на большей части республики,

больше нормы – в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, области Жетісу и Восточно-Казахстанской области,

меньше нормы – на большей части Мангистауской области.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.