Новые вагоны LRT привезли в Астану: акимат обратился к жителям с предупреждением

В Астане продолжается тестовая эксплуатация линии легкорельсового транспорта (LRT). В столицу привезли еще два подвижных состава, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

Как рассказали в City Transporation Systems, 17 и 18 октября cоставы будут установлены на эстакадный путь.

17 октября первый состав - на перегоне между станциями №104 и №105, в районе стеллы "Звезда Астаны" по проспекту Кабанбай батыра;

18 октября второй состав - на участке пересечения улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик, на перегоне между станциями №113 (Дом министерств) и №114 (Национальный музей).

"С 00:00 часов 18 октября и до 19 октября 06:00 часов, в связи с выполнением подъемно-монтажных работ с использованием специализированной техники, будет временно ограничено движение автотранспорта на пересечении улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик.

"Жителей и участников дорожного движения просим учитывать временные ограничения и заранее планировать свой маршрут", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно о завершении работ по укладке рельсов на основной линии LRT. Общая протяженность рельсов составила 22,4 километра. В акимате подчеркивали, что это один из ключевых этапов строительства LRT.

К слову, ранее депутат показал, как вагоны выглядят изнутри.

