Кулинарию с летней террасой снесли в Алматы (фото)

В Алматы под снос попало очередное кафе. Такое решение вынес суд, поскольку заведение было построено незаконно, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление градостроительного контроля Алматы.

Как сообщили в Управлении градостроительного контроля Алматы, незаконной судом была признана кулинария с летней террасой, расположенная по адресу: улица Жандосова, 78А.

Внеплановая проверка, проведенная ранее, установила, что собственник ТОО возвел объект за отсутствием разрешительных документов. Тогда в отношении собственника были приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.

"25 февраля 2025 года подано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд о сносе объекта в связи с неисполнением требований предписания", - рассказали в управлении.

29 мая 2025 года решением данного суда исковые требования управления были удовлетворены в полном объеме.

Принудительный снос объекта проведен накануне с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

Напомним, ранее в Алматы снесли пристройку к нежилому помещению по проспекту Абылай Хана, 64. Незаконность строительства выявили в ходе внеплановой проверки.

Также в южной столице под снос попало незаконно возведенное кафе, расположенное по ул. Макатаева, 4а.

До этого, в августе, в мегаполисе снесли автомойку - строение было возведено без разрешительных документов.

