Движение ограничат по одной из улиц в Алматы в выходной день
Опубликовано:
В Алматы в воскресенье пройдут велогонки. В связи с этим движение автотранспорта ограничат на участке по улице Керей-Жанибек хандар, передает NUR.KZ со ссылкой на Almaty Joly.
В сообщении говорится, что 19 октября в Алматы пройдет ежегодная шоссейная велогонка среди любителей и ветеранов велоспорта - Giro d’Almaty.
В связи с проведением гонки в этот день будет временно ограничено движение автотранспорта с 08:00 до 09:30 на западной стороне улицы Керей - Жанибек хандар - на участке от отеля "Royal Tulip Almaty" (ул. Керей-Жанибек хандар, 401/2) до высокогорного спортивного комплекса "Медеу".
"Ограничение будет носить динамичный характер, по мере прохождения участников соревнований. Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием и заранее планировать маршруты движения", - отмечается в сообщении.
Напомним, в августе также движение автотранспорта ограничивали на проспекте Аль-Фараби в связи с проведением чемпионата мира по велоспорту.
Добавим, заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев рассказал, когда откроют для движения улицу Саина - от проспекта Рыскулова до улицы Монке би, которую "пробивают" более 5 лет.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2298459-v-vyhodnoy-den-dvizhenie-ogranichat-po-odnoy-iz-ulic-v-almaty/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах