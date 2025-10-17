Движение ограничат по одной из улиц в Алматы в выходной день

В Алматы в воскресенье пройдут велогонки. В связи с этим движение автотранспорта ограничат на участке по улице Керей-Жанибек хандар, передает NUR.KZ со ссылкой на Almaty Joly.

В сообщении говорится, что 19 октября в Алматы пройдет ежегодная шоссейная велогонка среди любителей и ветеранов велоспорта - Giro d’Almaty.

В связи с проведением гонки в этот день будет временно ограничено движение автотранспорта с 08:00 до 09:30 на западной стороне улицы Керей - Жанибек хандар - на участке от отеля "Royal Tulip Almaty" (ул. Керей-Жанибек хандар, 401/2) до высокогорного спортивного комплекса "Медеу".

"Ограничение будет носить динамичный характер, по мере прохождения участников соревнований. Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием и заранее планировать маршруты движения", - отмечается в сообщении.

Напомним, в августе также движение автотранспорта ограничивали на проспекте Аль-Фараби в связи с проведением чемпионата мира по велоспорту.

Добавим, заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев рассказал, когда откроют для движения улицу Саина - от проспекта Рыскулова до улицы Монке би, которую "пробивают" более 5 лет.

