"Мы очень сильно верим": когда откроют движение по Саина в Алматы, которую "пробивают" более 5 лет

Когда откроют для движения улицу Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би, рассказал заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев, передает NUR.KZ.

"На сегодня продолжаются работы по пробивке трех радиальных улиц и двух внутренних магистралей. Эта задача для нас является стратегически важной. По проспекту Абая ведутся работы на участке от улицы Строительной до границ города протяженностью 600 метров. Это завершающий этап пробивки. Основные дорожно-строительные работы уже завершены. Движение открыто во всех направлениях. Работы по благоустройству данного объекта будут завершены до конца текущего года.

По пробивке улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке Би протяженностью 3,2 км - работы у нас ведутся с 2019 года. Их завершение запланировано на конец декабря 2025 года - начало января 2026 года. Мы очень сильно верим, что подрядчик, который работает, уложится в установленные сроки и завершит работы. Мы каждую неделю практически бываем на этих объектах и держим на контроле. Будем "нагонять", - рассказал замакима.

Он добавил, что на сегодня готовность объекта составляет 70%. Заасфальтирована дорога на 1,6 км.

"Следующая пробивка - это проспект Рыскулова от улицы Онгарсынова до границы города. Протяженность составляет 2,3 км. Работы начаты в августе 2023 года, завершение планируется в ноябре 2026 года.

Пробивка Толе би от улицы Яссауи до границы города: проект общей протяженностью 4,5 километра разделен на два участка - от Яссауи до Ашимова длиной 2,2 км, от Ашимова до границ города - 2,3 км.

Здесь еще идет процесс выкупа некоторых земельных участков. Там идут некоторые судебные процессы, из-за чего процесс чуть-чуть у нас тормозит. Но мы тоже надеемся, что до 1 октября эти работы завершим", - заявил Сматлаев.

Сматлаев добавил, что пробивка улицы Жубанова от улицы Момышулы до границ города протяженностью 3,9 км планируется завершить в ноябре 2027 года.

Еще в мае прошлого года экс-аким Алматы Ерболат Досаев сообщал, когда завершится пробивка улицы Саина и строительство развязки на пересечении Саина и Монке би.

А в апреле 2023 года на одной из предыдущих встреч с жителями Алатауского района Ерболат Досаев сообщал, что работы по пробивке улицы Саина планируется завершить в декабре 2023 года, а строительство развязки на пересечении улиц Саина и Монке би – во втором квартале 2024 года.

Тогда экс-аким Алматы, как и на встрече в 2024 году, отмечал, что в результате этих работ значительно сократится транспортный поток на основных магистральных улицах города, то есть по проспекту Рыскулова и улице Момышулы, а также на улицах районного значения.

