Костанаец хочет забрать 5-летнюю дочь у бывшей супруги
Опубликовано:
Житель Костаная пытается через суд добиться права воспитывать свою 5-летнюю дочь. Он утверждает, что девочка подвергается жестокому обращению со стороны матери, передают "Костанайские новости".
По словам мужчины, у него есть аудиозаписи, на которых слышен плач ребенка, нецензурная брань и звуки, похожие на удары. Эти записи, как утверждает отец, были сделаны с помощью специального приложения, установленного на телефон девочки.
Костанаец рассказал, что после развода в 2023 году они с бывшей супругой попытались договориться: составили график встреч, уладили вопрос алиментов.
Но со временем он начал замечать, что поведение ребенка резко изменилось - девочка стала тревожной, плохо спала, появлялись истерики. После прослушивания записей мужчина оставил дочь у себя, опасаясь за ее здоровье. Он обратился к психологу, и, по его словам, состояние ребенка улучшилось - нормализовался сон и ушло чувство тревожности.
Однако спустя месяц девочку вернули матери, и теперь отец не может с ней видеться.
Он передал записи в правоохранительные органы, но дело о ненадлежащем воспитании прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.
Позже суд все же признал, что мать применяла недопустимые методы воспитания - крик, нецензурные выражения и шлепки, но посчитал, что это не повод забирать у нее ребенка.
Вместо этого суд рекомендовал матери скорректировать подход к воспитанию, а органам опеки - провести с ней профилактическую работу. Костанаец не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.
Бывшая супруга поговорила с корреспондентом издания, но позже запретила публиковать ее позицию. Женщина мотивировала это тем, что суд определил место жительства ребенка с ней, а, значит, комментарии излишни.
Ранее житель Семея обратился в суд, чтобы дети жили с ним, однако не достиг желаемого. Информация о неблагоприятных условиях у матери не подтвердилась. Она представила суду доказательства надлежащих условий проживания детей, отсутствия судимостей и нахождения на учете, а также положительную характеристику с места жительства.
В Шымкенте суд после развода оставил троих детей в возрасте 10, 8 и 3 лет с отцом. С матерью они будут проводить выходные два раза в месяц. Суд учел интересы детей, семейное и материальное положение сторон и согласие матери.
