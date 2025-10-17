До 25 градусов: теплую погоду обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 17 октября, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают теплую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 18 градусов, а ночью опустится до 3 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

Жителям Астаны обещают пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 10 градусов, ночью температура снизится до -4 градусов. Скорость ветра – 6,9 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,8 м/с.

