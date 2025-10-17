До 25 градусов: теплую погоду обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу
Опубликовано:
В пятницу, 17 октября, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - обещают теплую погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 18 градусов, а ночью опустится до 3 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.
Жителям Астаны обещают пасмурную погоду. Днем воздух прогреется до 10 градусов, ночью температура снизится до -4 градусов. Скорость ветра – 6,9 м/с.
В Шымкенте сегодня будет солнечно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,8 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Заморозки, сильный ветер и туман: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
- "Не ожидали, что начнется так рано": жители Павлодара массово получают переломы из-за гололеда
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2298138-do-25-gradusov-tepluyu-pogodu-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах