Летевший в Усть-Каменогорск самолет вернулся в аэропорт Астаны
Опубликовано:
В аэропорт Астаны вернулся самолет, вылетевший в Усть-Каменогорск. Инцидент произошел сегодня - подробности озвучили в пресс-службе авиакомпании SCAT, передает NUR.KZ.
Как уточнили в компании, воздушное судно, выполнявшее рейс Астана - Усть-Каменогорск, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета по причине сложных метеоусловий в аэропорту назначения - густой туман, ограничение видимости до 50 метров, что не соответствует установленным минимальным метеометрам для безопасной посадки.
"Дополнительно информируем, что в период с 10:00 до 18:00 выполнение рейса также невозможно в связи с временными ограничениями на работу аэропорта Астаны, установленными регламентом аэропортовой службы", - заявили в SCAT.
С учетом совокупности указанных факторов вылет рейса перенесен на 18:30.
Стоит отметить, согласно информации "Казгидромет", до вечера 17 октября в Усть-Каменогорске в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями было объявлено штормовое предупреждение.
Ранее мы писали, что самолет Air Astana вынужденно вернулся в аэропорт Алматы по технической причине - отказала система отбора воздуха от двигателя.
В конце июля этого года из-за упавшего у пассажира зарядного устройства, пилот самолета, летевшего из Турции в Южную Корею, развернул воздушное судно над Казахстаном.
