Жителей Мангистау призвали игнорировать сообщения от "руководителя аппарата акима"

В Актау мошенники втираются в доверие к жителям от имени руководителя аппарата акима Мангистауской области Малика Абдыкадирова. Сам чиновник призвал людей не терять бдительность, передает Lada.kz.

Неизвестный, представляясь руководителем аппарата акима Мангистауской области Маликом Абдыкадировым, пишет сообщения в мессенджере WhatsApp. Об этом рассказала жительница Актау.

"Он написал моей маме, благо, у меня был в руках ее телефон. Представился, пишет, что насчет работы. Мне повезло, что я знаю Малика Абдыкадирова лично, поэтому сразу с ним связалась. Естественно, никому он такое не писал. Вот так другому мошенники напишут, и человек поверит. Неизвестно, что они хотели, но явно ничего хорошего", - сообщила женщина.

Сообщения в WhatsApp. Фото: lada.kz

Сам Малик Абдыкадиров призвал жителей региона к бдительности и попросил игнорировать такие сообщения.

"Не вступайте с ними в переписку, а лучше сразу заблокируйте. Это мошенники, такого рода сообщения я не отправляю. Данный номер также на меня не зарегистрирован", - рассказал Малик Абдыкадиров.

Ранее акимат Алматы выступил с официальным предупреждением к горожанам о том, что рассылка и звонки якобы от имени градоначальника ведутся мошенниками. Акимат города не осуществляет рассылку сообщений подобного характера.

Также в акимате Алматы обратились к горожанам с рекомендацией не отвечать на сообщения Галины Маленковой - якобы сотрудницы ведомства. Горожан попросили не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать свои персональные данные.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.