Запрет на ввоз куриных яиц хотят ввести в Казахстане

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан", он опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Согласно документу, рассматривается введение запрета сроком на один месяц на ввоз яиц кур свежих на территорию Казахстана всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию республики, а также их перемещения с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию Казахстана.

Отмечается, что проект принимается в целях поддержки отечественных товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка.

Проект открыт для публичного обсуждения до 21 октября.

Ранее в Казахстане вводили подобный запрет.

Отметим, что эксперты объяснили постоянный рост цен на яйца, назвав такое нормой. Птицеводы пояснили, за год цена меняется примерно пять раз - в разные стороны. На уменьшение идет обычно летом, когда люди заменяют яичную продукцию овощами и фруктами. Осенью стоимость яиц производители поднимают выше средней, чтобы возместить убытки за летний период.

