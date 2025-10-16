Заморозки, сильный ветер и туман: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана в пятницу, 17 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

17 октября в области Жетісу ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Ночью будут заморозки 4-9 градусов.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный ночью на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области порывы 23 м/с.

17 октября ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области прогнозируется туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра ночью на севере, юге Алматинской области обещают заморозки 1-6 градусов.

А в Костанайской области ожидается ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

17 октября в Жамбылской области будет ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области также обещают ветер юго-восточный на северо-западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра ночью и утром на севере, востоке Атырауской области будет туман. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность.

17 октября в Туркестанской области ожидается ветер северо-западный днем на горных перевалах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

