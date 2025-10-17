"После инсульта": мужчину в критическом состоянии нашли в одной из квартир в Караганде

Мужчину в критическом состоянии нашли спасатели в одной из квартир в жилом доме в Караганде - предполагается, что у него случился инсульт, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

На пульт "112" поступило тревожное сообщение о том, что в одной из квартир города мужчине стало плохо, он не выходит на связь, и есть подозрение на ухудшение состояния здоровья.

По указанному адресу оперативно прибыли спасатели. Используя трехколенную лестницу, сотрудники МЧС поднялись на второй этаж и через балкон проникли в квартиру.

"В прихожей они обнаружили мужчину в критическом состоянии, без сознания — предположительно после инсульта. Спасатели незамедлительно оказали первую медицинскую помощь до прибытия врачей", - говорится в сообщении.

После пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Напомним, в Экибастузе вызволили из квартиры пенсионерку, которая упала и не могла встать. Спасателей вызвали соседи. Женщину передали медикам.

Также в Экибастузе пожилой мужчина не отвечал на звонки и не открывал дверь, чем перепугал родных. Прибывшим на место спасателям пришлось пробираться в квартиру через окно. Мужчина, находясь в ванной, упал и не смог сам встать на ноги. После спасения его осмотрели медики, но от госпитализации пожилой человек отказался.

