"Усталость сопоставима с опьянением": рейды по трассам Казахстана проводит Минтранспорта
В Министерстве транспорта Казахстана сообщили о масштабных рейдах на дорогах всей страны, уже выявлено больше 13 тыс. нарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как заявляют в министерстве, главная цель акции "Перевозчик" — безопасность пассажиров и профилактика ДТП.
В ходе проверки выявлено более 13,6 тыс. нарушений, в том числе:
- 1 167 — нарушений правил перевозки пассажиров и багажа;
- 394 — факта нелегальных перевозок (в основном такси);
- 1 962 — случаев отсутствия техосмотра или несоответствия техническим требованиям.
Особое внимание уделено автомобилям с правым рулем (Toyota Alphard, Estima) — уже зафиксировано 213 выездов на встречную полосу.
Помимо этого, инспекторы отмечают, что таксисты иногда выполняют по 5–6 междугородних рейсов в день, нарушая режим труда и отдыха.
"Усталость водителя на длинных маршрутах по степени риска сопоставима с вождением в состоянии опьянения", — подчеркнули в Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля.
За время рейдов полицейские выявили 268 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 2 506 случаев использования телефона за рулем.
"Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля призывает перевозчиков строго соблюдать законодательство, контролировать техническое состояние транспорта и не рисковать безопасностью пассажиров", - заявили в ведомстве.
Контрольные мероприятия продолжатся в усиленном режиме, предупредили казахстанцев.
Напомним, в середине сентября к казахстанским водителям обратилось МВД - в ведомстве заявили, что усиливают меры контроля на дорогах. Водителей предупреждали о масштабных проверках, рейдах, мониторинге междугородних маршрутов и частных перевозок.
А недавно водителей предупредили в "КазАвтоЖоле": автолюбителей призвали срочно подготовиться к зиме.
