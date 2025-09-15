"Ошибки убивают!": МВД обратилось к казахстанским водителям
Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к участникам дорожного движения - в последние дни аварии унесли десятки жизней, передает NR.KZ со ссылкой на МВД.
Как отметили стражи порядка, за последние дни на дорогах нашей страны произошли сразу три трагедии, которые потрясли общественность:
- 11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.
- 14 сентября — еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетiсу из-за выезда на встречную полосу.
- Также в Карагандинской области в ДТП погибли 5 человек также из-за выезда на встречную полосу движения.
"Выражаем соболезнования семьям всех погибших. Это не просто аварии. Это тяжелые человеческие утраты", - заявил заместитель председателя кометита административной полиции МВД РК Галым Саргулов.
В МВД подчеркнули, что по каждому из этих фактов возбуждены уголовные дела. МВД проводит расследование. Но, к сожалению, никакие следственные действия не вернут погибших.
"Мы обращаемся ко всем участникам дорожного движения: дорога не прощает ошибок! Превышение скорости, выезд на встречную, рискованные маневры, игнорирование ремней безопасности - эти ошибки убивают", - обратился Саргулов.
В ведомстве заявили, что министерство внутренних дел усиливает меры контроля на дорогах.
Будут проводиться масштабные проверки, рейды, мониторинг междугородних маршрутов и частных перевозок. Особое внимание уделят техническому состоянию транспорта и ответственности водителей.
"Но безопасность — это не только работа полиции. Это личная дисциплина каждого. Берегите свою жизнь и жизни тех, кто рядом с вами. Одно неверное решение на дороге может стоить слишком дорого", - призвали в МВД.
Напомним 13 сентября около 23:30 в Карагандинской области, на автодороге "Караганда - Аягуз - Бугаз" вблизи села Шешенкара, водитель автомобиля Ford Mondeo, следуя из города Каркаралинска в сторону города Караганды, при выполнении маневра обгона в неустановленном месте выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Changan. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли 5 человек.
В Мангистау в 90 км от поселка Сенек Каракиянского района 11 сентября произошла трагедия. В результате ДТП 8 человек погибли на месте, еще двое скончались при доставлении в больницу. Водитель и двое пассажиров с различными травмами госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Позже стало известно, что пассажиры следовали в паломничество к священному месту Бекет-Ата. Все они граждане Казахстана, выехавшие из различных регионов страны.
На днях в Карагандинской области сотрудники Департамента полиции провели рейд против сонных водителей на автодорогах республиканского значения
