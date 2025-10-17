"Все хуже и хуже": проблемные квартиры получили малообеспеченные семьи в Павлодаре
Опубликовано:
Жители Павлодара, которым лишь весной торжественно вручили ключи от нового жилья, жалуются на качество домов. В акимате отреагировали на претензии горожан, передает сайт телеканала КТК.
Речь идет о льготном жилье для очередников, а именно многодетных и малообеспеченных семей. Ключи от квартир в новостройках им торжественно вручили этой весной, и вот спустя несколько месяцев люди заявляют, что жить в этих домах невозможно.
По словам новоселов, стены разъедает плесень, из крана течет ржавая вода, а из-за отключения электричества ломается техника. А главное - из-за холода и сырости болеют дети.
"Вот уже сколько месяцев прошло, никто ничего не исправляет, все только хуже и хуже. В данный момент у меня в доме плесень, сырость, двое детей в больнице лежат, двое болеют. Дочке вообще ставят, что может даже астма, 10 месяцев", - жалуется Мария Головко.
Помимо этого, в домах наблюдаются проблемы с электричеством. Свет в домах внезапно исчезает и появляется. Техника не выдерживает таких скачков и просто ломается. Без электричества не работает отопление и нет воды.
"Вода идет щелочная, у нас разъедает краны. Идет она еще с песком, и когда она отстаивается, она пахнет тиной, получается. Проблема со светом. Любой какой-нибудь ветер, дождик – начинается со светом: моргает, выключается. Если выключается свет, выключается у нас вода", - рассказывает другая жительница Ксения Толкачева.
Чиновники не скрывают, что новостройки действительно проблемные. В акимате заявили, что подрядчик должен все исправить по гарантии. В запасе есть еще два года, но работы надеются завершить как можно скорее.
"Отделом строительства совместно с отделом жилищных отношений и подрядной организацией был осуществлен выезд комиссионный и составлен акт недочетов. На сегодняшний день подрядной организацией ведутся работы по их устранению", - заявила пресс-секретарь акима Павлодара Макпал Каржаубай.
Когда именно устранят все недочеты, пока неизвестно. Жители надеются, что работы закончат до начала зимы, ведь в мороз и стужу в сырых квартирах без света и тепла жить совсем невыносимо.
Источник: КТК
Ранее сообщалось, что жители аварийного дома в Атырау живут, по их словам, в ужасных условиях - из-за влажности прогнили стены и потолки, а полы ходят ходуном. Жильцы просят переселить их в новые дома.
А до этого мы писали, что жители Атырау вынуждены жить в аварийном доме. Люди боятся за свои жизни, но местные власти говорят, что пока не могут им помочь.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2298153-vse-huzhe-i-huzhe-problemnye-kvartiry-poluchili-maloobespechennye-semi-v-pavlodare-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах