Актюбинец получил инвалидность на работе и отсудил 4 млн тенге

В Актобе работодателя обязали выплатить более 4 млн тенге работнику с профзаболеванием, пересчитав выплаты с учетом повышения его зарплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело об установлении размера и взыскании страховой выплаты рассмотрел суд Актобе.

Истец состоял в трудовых отношениях с ответчиком с 2022 года. Заключением врачебно-консультационной комиссии ему установлена инвалидность 2 группы по профессиональному заболеванию и назначена аннуитетная (страховая) выплата с августа 2022 года.

"Актом специального расследования от 11 июля 2022 года в отношении истца установлена степень вины работодателя в получении профессионального заболевания в размере 100%", - отметили в суде.

Суд установил, что в 2022 году работодатель заключил договор аннуитета со страховой компанией. По нему работник получал ежемесячную аннуитетную выплату. Ее установили до февраля 2025 года - срока переосвидетельствования степени утраты трудоспособности.

Однако в мае 2024 года мужчине выдали справку о повышении заработной платы - за период с 2021 года. В страховую компанию она поступила лишь в ноябре.

"Следовательно, суд считает правильным определить размер аннуитетной выплаты, исходя из заработной платы истца", - уточнили в суде.

Решением суда Актобе иск был удовлетворен. Истцу установили среднемесячный заработок для исчисления аннуитетной выплаты в размере 230 780 тенге.

С ответчика взысканы в пользу мужчины с инвалидностью аннуитетные выплаты за период с августа 2022 года по январь 2024 года в размере 4 154 040 тенге за вычетом сумм, уплаченных за указанный период и установленных законодательством удержаний. Решение суда уже вступило в законную силу.

Житель Жезказгана проработал на одном предприятии более 25 лет, но получил производственную травму. В связи с этим он потребовал взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в размере 1 млн тенге. В итоге стороны урегулировали спор в порядке медиации.

Жительница Кызылординской области на работе пострадала от наезда погрузчика. Полученные в результате серьезные травмы стали причиной нескольких операций, потери зрения и возможности передвигаться. Решением суда работодатель, чья вина была установлена, заплатит женщине 5 млн тенге компенсации морального вреда.

