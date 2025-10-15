jitsu gif
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    "Мы погрязли в долгах": воспитатели детского сада заявили, что с августа не получают зарплату в Атырау

    Опубликовано:

    Воспитатель играет с малышом
    Детский сад. Иллюстративное фото: Lourdes Balduque/Getty Images

    В Атырау воспитатели одного из детских садов пожаловались на невыплату зарплаты за три месяца. В управлении образования проблему объяснили переходом на ваучерную систему, передает "Седьмой канал".

    По информации телеканала, заработную плату около 70 сотрудникам задолжал государственный детский сад, где воспитывается около 150 детей. Воспитатели рассказали, что из-за этого они оказались в затруднительном финансовом положении. Возмущенные сложившейся ситуацией работники требуют от чиновников выплатить положенные им зарплаты.

    "С августа этого года мы не можем получить зарплату за три месяца. Среди них - как отпускные, так и основная заработная плата. Мы уже обращались в трудовую инспекцию, но выплаты все откладывают. Наш руководитель сейчас в отпуске. Мы погрязли в долгах: чтобы оплатить один кредит, берем другой", - возмутилась сотрудница детского сада Айгуль Шаймарданова.

    В управлении образования о проблеме знают и объясняют, что задержка связана с переходом на ваучерную систему финансирования, введенную в июле. Из-за этого расчеты по зарплатам временно приостановились.

    "С июля мы перешли на ваучерную систему, которая охватывает все детские сады региона. Сейчас мы работаем по новой схеме, цель которой - прозрачность и конкуренция", - сказала главный специалист управления образования Гульсим Жумабайкызы.

    Однако чиновники заверяют, что до конца месяца все долги будут погашены.

    В начале месяца мы писали, что проблема задолженности по зарплате перед учителями частных школ вызвала бурную дискуссию в сенате - регионы не выплатили учителям порядка 2,9 млрд тенге.

    А в Жамбылской области взыскали с работодателя заработную плату в размере 92,3 млн тенге. Глава службы капитального строительства два года не получал денег.

