"Дома нечего есть": депутаты возмущены задержками зарплат в частных школах Казахстана

Проблема задолженности по зарплате перед учителями частных школ вызвала бурную дискуссию в сенате - на сегодня регионы не выплатили учителям порядка 2,9 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Директор департамента бюджетного планирования Минпросвещения Жанар Рахметова сообщила, что на сегодняшний день долг перед учителями частных школ составляет более 2 млрд тенге.

"Порядка 74 млрд предварительно есть, но фактически еще не выделены местными акиматами. Задержка по оплате за май и апрель - порядка 2,9 млрд тенге. На 23 (сентября - прим. ред.) было 5 млрд, на сегодня уже 2,9 млрд - то есть министерство в ручном режиме отслеживает, мониторит выделение средств", - сказала она.

Но ее позиция не понравилась депутатам.

"Вот, пожалуйста, задолженность за май и апрель - а речь идет о детях", - сказала депутат Нурия Ниязова. А сенатор Султанбек Макежанов и вовсе раскритиковал позицию Минпросвещения в данной ситуации.

"Сейчас говорим об искусственном интеллекте и что мы там тоже будем говорить о ручном режиме? Там же судьбы людей, которые складывается из этой заработной платы. Как можно так ответить? Это же ваши же коллеги, которые наших детей обучают хорошему. Как можно учить хорошему, если он зарплату не может получить и дома нечего есть?" - посетовал депутат.

Ранее мы писали, что в Казахстане средняя зарплата в сфере образования в первой половине 2025 года составила 337 421 тенге. Также мы писали, где учителя зарабатывают больше всего в Казахстане.

