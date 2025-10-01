"Дома нечего есть": депутаты возмущены задержками зарплат в частных школах Казахстана

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Айгерим Аскарова
    Айгерим Аскарова
    Журналист
    Самат Каримов
    Самат Каримов
    Редактор

    "Дома нечего есть": депутаты возмущены задержками зарплат в частных школах Казахстана

    Опубликовано:

    Учительница в школе
    Учительница. Иллюстративное фото: PonyWang / Getty Images

    Проблема задолженности по зарплате перед учителями частных школ вызвала бурную дискуссию в сенате - на сегодня регионы не выплатили учителям порядка 2,9 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

    Директор департамента бюджетного планирования Минпросвещения Жанар Рахметова сообщила, что на сегодняшний день долг перед учителями частных школ составляет более 2 млрд тенге.

    "Порядка 74 млрд предварительно есть, но фактически еще не выделены местными акиматами. Задержка по оплате за май и апрель - порядка 2,9 млрд тенге. На 23 (сентября - прим. ред.) было 5 млрд, на сегодня уже 2,9 млрд - то есть министерство в ручном режиме отслеживает, мониторит выделение средств", - сказала она.

    Но ее позиция не понравилась депутатам.

    "Вот, пожалуйста, задолженность за май и апрель - а речь идет о детях", - сказала депутат Нурия Ниязова. А сенатор Султанбек Макежанов и вовсе раскритиковал позицию Минпросвещения в данной ситуации.

    "Сейчас говорим об искусственном интеллекте и что мы там тоже будем говорить о ручном режиме? Там же судьбы людей, которые складывается из этой заработной платы. Как можно так ответить? Это же ваши же коллеги, которые наших детей обучают хорошему. Как можно учить хорошему, если он зарплату не может получить и дома нечего есть?" - посетовал депутат.

    Ранее мы писали, что в Казахстане средняя зарплата в сфере образования в первой половине 2025 года составила 337 421 тенге.

    Также мы писали, где учителя зарабатывают больше всего в Казахстане.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.