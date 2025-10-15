Младенца весом 6,5 кг родила жительница Кызылординской области
Младенец весом 6,5 кг родился в Кызылординской области - этот показатель почти вдвое больше среднестатистического в регионе. Роды первенца для Салтанат Узакбай были сложными, передает 24.kz.
Ребенка-богатыря родила жительница Кармакшинского района Кызылординской области - это ее первенец.
Младенец нуждался в реанимации и дополнительном лечении. За состоянием ребенка следили специалисты перинатального отделения областной многопрофильной больницы.
К счастью, сейчас жизни малыша и его матери ничего не угрожает.
"Сначала госпитализировали в отделение патологии. Ультразвуковое исследование показало, что плод очень крупный. Врачи решили делать кесарево сечение. Операция прошла успешно. Мы с ребенком чувствуем себя отлично", - рассказала мама.
Известно, что мальчика назвали Куанышбеком.
"Дальнейшее лечение ребенка продолжим в отделении интенсивной терапии. Сейчас состояние мамы и малыша удовлетворительное. У нас и раньше рождались богатыри в шесть и более килограмм. Всё зависит от генов и физиологии родителей", - сообщила о состоянии здоровья роженицы и ее ребенка завотделением Арман Еранова.
Недавно мы рассказывали, что 40-летняя жительница Кызылорды Ажаркуль Тулегенова родила 10-го ребенка. Первому ребенку уже исполнилось 16-лет, он уже поступил в колледж.
А в Мангистау женщина в 35 лет родила 12-го ребенка - впервые жительница Мунайлинского района стала мамой в 2011 году.
