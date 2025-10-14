Еще 27 земельных участков изымают у жителей Алматы для пробивки одной из улиц

27 земельных участков изымут в Медеуском и Турксибском районах Алматы для пробивки улицы Хмельницкого - собственникам обещают выплатить компенсацию, передает NUR.KZ.

Согласно постановлению акимата города, поручено начать принудительное отчуждение 27 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Медеуском и Турксибском районах Алматы - от микрорайона Кайрат до Талгарского тракта (для пробивки улицы Хмельницкого).

Принудительное отчуждение планируется завершить к концу 2027 года.

Управлению земельных отношений акимата Алматы поручено:

обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;

по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление городской мобильности города Алматы".

Ранее мы писали, что в Турксибском и Медеуском районах Алматы изымут 74 участка для строительства дорог.

Также в Наурызбайском и Турксибском районах Алматы изымут участки у десятков собственников - для строительства школы и отстойно-разворотной площадки.

