Еще 27 земельных участков изымают у жителей Алматы для пробивки одной из улиц
Опубликовано:
27 земельных участков изымут в Медеуском и Турксибском районах Алматы для пробивки улицы Хмельницкого - собственникам обещают выплатить компенсацию, передает NUR.KZ.
Согласно постановлению акимата города, поручено начать принудительное отчуждение 27 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Медеуском и Турксибском районах Алматы - от микрорайона Кайрат до Талгарского тракта (для пробивки улицы Хмельницкого).
Принудительное отчуждение планируется завершить к концу 2027 года.
Управлению земельных отношений акимата Алматы поручено:
- обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
- по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление городской мобильности города Алматы".
Ранее мы писали, что в Турксибском и Медеуском районах Алматы изымут 74 участка для строительства дорог.
Также в Наурызбайском и Турксибском районах Алматы изымут участки у десятков собственников - для строительства школы и отстойно-разворотной площадки.
