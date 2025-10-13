"Не гонимся за показателями": на низкие позиции в рейтинге эффективности отреагировал глава МВД

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов в кулуарах ведомства рассказал, как оценивает свою работу и деятельность своих коллег, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты привели в пример рейтинг "Центра стратегии", согласно которому МВД по эффективности находится на 19-м месте, а сам министр - на 25-м. Они поинтересовались, как он относится к таким рейтингам.

"В первый раз слышу (про такой Центр - прим.ред.). Мы тоже мониторим - разные центры, зарубежные центры в своих журналах рейтинги приводят. Как проводятся рейтинги - мы же знаем. Проводится опрос определенных людей. Сам отвечает или родственники сидят, то есть это не объективно", - заявил министр Ержан Саденов.

В целом, по его словам, ни он, ни его коллеги не гонятся за рейтингами.

"Мы не гонимся за этими показателями - дело не в том, кто на каком месте. Мы должны четко выполнять свою работу, мы должны быть верными своей присяге. Все. Мы обеспечиваем правопорядок и безопасность людей. Мы работаем и стараемся быть лучше. Есть кому давать нам оценку - это народ, президент", - резюмировал глава МВД.

К слову, в начале прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства. При этом президент подверг критике работу полиции и заявил, что в этой сфере должны произойти изменения.

