    Поведение полицейских из Шымкента вызвало резонанс в Сети

    Опубликовано:

    Сотрудник полиции из Шымкента
    Полицейский. Кадр из видео: threads.com/@_kelesbayev

    В Шымкенте мужчина снял на видео общение с двумя полицейскими, которые требовали у него показать удостоверение и содержимое карманов. В полиции начали проверку, передает NUR.KZ.

    Пользователи Сети обратили внимание на поведение сотрудников на видео, опубликованном в Threads. Мужчина снял на камеру, как его на улице остановили полицейские.

    "Ерлан же вас зовут? Удостоверение имеется у вас?" - спрашивает один из сотрудников и уходит к машине.

    "А че от меня хотят? Руки убери от меня. Не надо меня трогать", - говорит автор видео другому полицейскому.

    "В карманах наркотические вещества имеются? Противозаконного ничего нет? Колющие, режущие, наркотические средства? Можете показать содержимое карманов? У нас ОМП "Қарасора" идет. Можете поставить сюда?" - настаивает вернувшийся первый сотрудник, указывая на багажник машины.

    Поведение стражей порядка вызвало резонанс в Сети.

    "Неслужебная машина, форма несоответствующая", "Без понятых не имеют права обыскивать", "Они походу сами не в том состоянии каком-то", "Нет головного убора, этика сотрудника отсутствует, осмотр и досмотр при двух понятых, документы также должны быть", - пишут пользователи.

    Также казахстанцы обратили внимание на отсутствие видеожетонов и головных уборов.

    На видео отреагировали в Департаменте полиции Шымкента.

    "По данному факту проводится проверка, в рамках которой выясняются обстоятельства инцидента", - сообщили в ведомстве.

    Ранее житель Актау заснял на видео неподобающее поведение полицейских. Как отметил автор видео, сотрудники не хотели представляться и препятствовали видеосъемке. В ДП Мангистауской области сообщили, что в отношении них проведут служебное расследование с поднятием средств видеофиксации.

    А Департамент полиции Алматы начал служебную проверку из-за сотрудника, которого обвинили в том, что он забрал цветы у пожилой женщины и уехал на служебной машине. При этом пенсионерка утверждала, что у нее есть разрешение на торговлю, но показать его она не успела.

