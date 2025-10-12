Минтранспорта обратилось с требованием к Qazaq Air после заявления пилотов компании
В Министерстве транспорта Казахстана отреагировали на обращение группы пилотов Qazaq Air к руководству компании, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.
Как сообщили в ведомстве, пилоты в своем обращении потребовали:
- пересмотреть подходы к оплате ночных рейсов,
- повысить оклад командиров воздушных судов,
- повысить оклад вторых пилотов,
- увеличить оплату налета для всех пилотов.
"Министерство транспорта требует от авиакомпании рассмотреть данное обращение в соответствии с действующим законодательством страны", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что авиакомпания Qazaq Air является совместным предприятием, в котором 49% акций принадлежат группе Sovico, еще 49% — Самрук Казына, а 2% — Kazasia Holding Limited.
Напомним, накануне самолет авиакомпании Qazaq Air, направлявшийся в Астану из аэропорта Костаная, прервал взлет из-за технической неисправности - у шасси самолета заметили искры и свечение.
В авиакомпании сообщили, что для проведения проверки и устранения неисправности в Костанай была направлена техническая команда. Пассажиров разместили в гостинице, им вернули стоимость билетов.
Позже в Минтранспорта сообщили о начале расследования инцидента. Для этого создана комиссия.
