Минтранспорта обратилось с требованием к Qazaq Air после заявления пилотов компании

В Министерстве транспорта Казахстана отреагировали на обращение группы пилотов Qazaq Air к руководству компании, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

Как сообщили в ведомстве, пилоты в своем обращении потребовали:

пересмотреть подходы к оплате ночных рейсов,

повысить оклад командиров воздушных судов,

повысить оклад вторых пилотов,

увеличить оплату налета для всех пилотов.

"Министерство транспорта требует от авиакомпании рассмотреть данное обращение в соответствии с действующим законодательством страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что авиакомпания Qazaq Air является совместным предприятием, в котором 49% акций принадлежат группе Sovico, еще 49% — Самрук Казына, а 2% — Kazasia Holding Limited.

Напомним, накануне самолет авиакомпании Qazaq Air, направлявшийся в Астану из аэропорта Костаная, прервал взлет из-за технической неисправности - у шасси самолета заметили искры и свечение.

В авиакомпании сообщили, что для проведения проверки и устранения неисправности в Костанай была направлена техническая команда. Пассажиров разместили в гостинице, им вернули стоимость билетов.

Позже в Минтранспорта сообщили о начале расследования инцидента. Для этого создана комиссия.

