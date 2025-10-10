Спрос на жилье упал сразу в двух мегаполисах Казахстана

Сразу в трех регионах Казахстана - Алматы, Шымкенте и Жетысу - резко упал спрос на жилье. Эксперты связывают это с ростом цен, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, на юге республики количество сделок за месяц сократилось сразу на 11%. Наибольший спад покупательской активности зафиксирован в Шымкенте – минус 11% за месяц. Меньше сделок оформлено и в Алматы. Замыкает тройку Жетысу, там спрос на недвижимость упал почти на 6%.

Больше всего сделок провели в Кызылординской, Атырауской и Туркестанской областях.

Изменились и цены на недвижимость. За год стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 13%. Больше всего подорожали квартиры в новостройках Павлодара, Кызылорды и Шымкента.

На вторичном рынке цена поднялись на 10%. Примерно на столько же по стране подорожало и арендное жилье. Значительный скачок зафиксирован в Актобе – почти в два раза.

Напомним, в сентябре в Казахстане зафиксировали сильный рост цен на жилье. На первичном рынке недвижимость подорожала на 2,1% за месяц, а на вторичном – на 1,5%.

В ряде городов показатели заметно выше, например, в Астане "первичка" выросла в цене сразу на 5,1%. Однако тогда сообщалось, что это не особо повлияло на покупательную активность казахстанцев.

Добавим, что текущий рост цен может продолжиться и в будущем. Дело в том, что в ноябре вступают в силу новые правила по ипотеке – максимальная ставка по ним не должна превышать 20%.

Некоторые эксперты считают, что это может спровоцировать спрос, который приведет к росту цен на рынке жилья.

