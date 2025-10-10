Перебои со связью вызвал обрыв линий при земельных работах в Шымкенте

В Шымкенте наблюдались перебои с мобильной связью - причиной оказался обрыв линий в результате несогласованных земельных работ сторонней компании, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Казахтелеком".

Как сообщили в компании, на участке Шымкент - Абай в результате проведения несогласованных земельных работ сторонней строительной организацией произошел обрыв магистрального оптического кабеля.

Вследствие повреждения временные перебои в работе сети наблюдались у абонентов операторов АО "Кселл", ТОО "Мобайл Телеком - Сервис" (Tele2 и Altel), а также у корпоративных и частных клиентов АО "Казахтелеком". Временно была нарушена работа сети у более 100 базовых станций мобильных операторов, а также у более 1000 клиентов АО "Казахтелеком".

Специалисты компании оперативно выехали на место происшествия и в кратчайшие сроки восстановили стабильную работу сети. Отмечается, что инцидент произошел из-за нарушения порядка проведения строительных и земляных работ без предварительного согласования с АО "Казахтелеком".

"В последнее время подобные случаи участились в разных регионах страны. Только за 9 месяцев 2025 года по стране зафиксировано 579 случаев повреждения кабельной инфраструктуры, связанных с обрывами, хищениями и порчей кабеля. Такие нарушения приводят к значительным простоям, временным перебоям связи и дополнительным затратам на восстановительные работы", - подчеркивают в компании.

АО "Казахтелеком" обращает внимание акиматов и строительных организаций на необходимость строгого соблюдения порядка согласования земляных и инфраструктурных работ. Несогласованные действия создают риски не только для телекоммуникационной инфраструктуры, но и для стабильной работы критически важных сервисов.

Компания призывает подрядные организации заблаговременно уведомлять и согласовывать все виды работ, проходящих вблизи телекоммуникационных сетей, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Добавим, повреждения коммуникаций при земельных работах нередки. Так, на днях сообщалось, что в Астане жители остались без газа из-за несанкционированных действий частной строительной компании - был поврежден газопровод.

Ранее в середине сентября в Алматы некоторые горожане остались без газа из-за ДТП - грузовик повредил газопровод.

Похожая ситуация произошла в сентябре и в Шымкенте - там автомобиль повредил газопровод, без газа остались тысячи абонентов.

