Грузовик перевернулся в Алматы: в акимате сообщили о повреждении газопровода

Советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин прокомментировал ситуацию с ЧП в микрорайоне Ремизовка, передает NUR.KZ.

Он напомнил, что сегодня, 15 сентября, произошло ДТП с участием грузового автомобиля Shacman.

Многотонный транспорт сбил газовую опору и дерево, из-за чего был поврежден надземный газопровод.

"В результате происшествия временно приостановлено газоснабжение 50 абонентов и санатория "Көктем". На месте ЧП сейчас работают аварийные службы Алматинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ", привлечены 2 единицы спецтехники", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на проезжей части зафиксировано разлитие дизельного топлива, создающее пожарную опасность.

"В связи с этим восстановительные работы запланированы на завтра, 16 сентября. Работы будут проводиться с 08:00 до 17:00 силами ТОО "Строй Сервис Холдинг" совместно с "QAZAQGAZ AIMAQ", - сообщил Акчурин.

Напомним, в Алматы грузовик, груженный асфальтной смесью, попал в дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в ДП города, водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на опору газовой трубы, а также дерево, после чего допустил опрокидывание транспортного средства. Мужчина находится в больнице.

