Автомобиль повредил трубу в Шымкенте: тысячи человек остались без газа
Опубликовано:
Автомобиль повредил газопровод в Шымкенте, без газа остались тысячи абонентов. Авария произошла 13 сентября 2025 года в 00:27, передает Otyrar.kz.
13 сентября 2025 года в 00:27 в диспетчерскую АДС поступило сообщение о повреждении газопровода на проспекте Абая - угол улицы Аскарова.
Прибывшая на место в 00:40 аварийная бригада установила, что автомобиль Mercedes совершил наезд на надземный газопровод высокого давления.
Специалисты локализовали утечку газа, перекрыв задвижку в колодце по улице Калдаякова.
В результате аварии были временно отключены от газоснабжения:
- ПГБ-27: 10 ШРП, 46 КПД, 276 ГРПШ - 2092 абонента;
- ПГБ-128: 7 ШРП, 21 КПД, 728 ГРПШ - 1950 абонентов, 553 квартиры;
- ПГБ-16: 50 КПД - около 3000 абонентов;
- КПБ - около 40 единиц.
Проводятся ремонтно-восстановительные работы. По окончании будет возобновлена поставка газа. На место происшествия вызвали сотрудников Абайского РУП ДП.
Ранее дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Жамбыл 2 в Алматинской области - в результате аварии повредилась газовая труба. В связи с этим было отключено газоснабжение для 3000 абонентов двух населенных пунктов.
В Турксибском районе Алматы в результате непрофессиональных действий частных лиц был поврежден участок подземного газопровода. В результате было приостановлено газоснабжение 8 048 квартир многоэтажных жилых домов, 2 543 домов частного сектора, 67 коммунально-бытовых и промышленных предприятий.
