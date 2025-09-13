Автомобиль повредил трубу в Шымкенте: тысячи человек остались без газа

Автомобиль повредил газопровод в Шымкенте, без газа остались тысячи абонентов. Авария произошла 13 сентября 2025 года в 00:27, передает Otyrar.kz.

13 сентября 2025 года в 00:27 в диспетчерскую АДС поступило сообщение о повреждении газопровода на проспекте Абая - угол улицы Аскарова.

Прибывшая на место в 00:40 аварийная бригада установила, что автомобиль Mercedes совершил наезд на надземный газопровод высокого давления.

Специалисты локализовали утечку газа, перекрыв задвижку в колодце по улице Калдаякова.

В результате аварии были временно отключены от газоснабжения:

Проводятся ремонтно-восстановительные работы. По окончании будет возобновлена поставка газа. На место происшествия вызвали сотрудников Абайского РУП ДП.

Ранее дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Жамбыл 2 в Алматинской области - в результате аварии повредилась газовая труба. В связи с этим было отключено газоснабжение для 3000 абонентов двух населенных пунктов.

В Турксибском районе Алматы в результате непрофессиональных действий частных лиц был поврежден участок подземного газопровода. В результате было приостановлено газоснабжение 8 048 квартир многоэтажных жилых домов, 2 543 домов частного сектора, 67 коммунально-бытовых и промышленных предприятий.