На выходные перекроют часть улицы в Алматы

В Алматы в связи с ремонтными работами на инженерных сетях на два дня перекроют участок дороги по улице Левитана, передает NUR.KZ со ссылкой на AlmatyJoly.

Жителей Алматы предупредили, что движение будет перекрыто на участке по улице Левитана - от улицы Розыбакиева до проспекта Серкебаева. Ограничения будут действовать в выходные дни - с 06:00 11 октября до 23:00 12 октября.

"В связи с устройством наружных инженерных сетей водоснабжения в рамках строительства поликлиники на 500 посещений, вводятся временные ограничения движения", - пояснили в сообщении от акимата города.

Отмечается, что на ремонтируемом участке будет обеспечен безопасный проход для пешеходов и выставлены предупреждающие знаки.

Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.

Участок перекрытия. Фото: акимат Алматы

Ранее мы писали, что в Алматы появится кольцевая развязка на пересечении проспекта Аль-Фараби и улиц Ушкемпирова и Каппаров.

Также стало известно, что в мегаполисе появятся новые парковочные зоны. Они будут платными, и разместят их на самых загруженных улицах в четырех районах.

Кроме того, на некоторых перекрестках в Алматы появилась "вафельная" разметка - так в южной столице планируют бороться с пробками.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.