"Пропагандируют покрыться": пост о порядках в университете Астаны опровергли в Минкультуры
Опубликовано:
В Сети появился пост девушки, утверждавшей, что в столичном университете студентов "стыдят за незнание Корана" и "пропагандируют покрыться". Пост прокомментировали в Минкультуры, передает NUR.KZ.
В соцсети Threads пользовательница написала, что в университете "Шабыт" на лекциях философии стыдят за то, что студенты не знают Коран, говоря о том, что казахи - мусульмане с момента своего появления.
"А на казахском пропагандируют покрыться и "закрыть свой аруат". Насколько стрем от миллиона до бесконечности? Тянет на 2 бесконечности, не меньше", - пишет девушка.
В комментариях многие осудили контекст поста.
"Жалобу на Е-Отiнiш. Они нарушают закон о свободном вероисповедании", "Это завуалированная вербовка, фишка радикальных сект. Надо уволить всех, кто пропагандирует такое в светском государстве", "Жалоба в КНБ, жалоба в Минобразования и жалоба ректору. А также требование о замене преподавателя или возврат части средств за обучение этому предмету. И пусть развлекаются между собой", - пишут пользователи.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Министерство культуры и информации РК.
"Казахский национальный университет искусств имени К. Бәйсейітовой сообщает, что указанная в публикации студентка не является обучающейся нашего университета.
Вся информация, распространенная в вышеупомянутом посте, не соответствует действительности", - сообщили в ответ на наш запрос.
Напомним, подобный скандал разгорелся ранее в Алматы. В Казахском национальном педагогическом университете имени Абая отреагировали на критику казахстанцев после публикации о том, что девушек там учили "вести себя правильно".
До этого мы писали, что резонанс возник вокруг Евразийского национального университета - профессора вуза обвинили в сексизме из-за комментариев в соцсетях.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2295843-propagandiruyut-pokrytsya-post-o-poryadkah-v-universitete-astany-oprovergli-v-minkultury/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах