    "Пропагандируют покрыться": пост о порядках в университете Астаны опровергли в Минкультуры

    Опубликовано:

    Студенты в аудитории
    Вуз. Иллюстративное фото: Connect Images/Peter Muller/Getty Images

    В Сети появился пост девушки, утверждавшей, что в столичном университете студентов "стыдят за незнание Корана" и "пропагандируют покрыться". Пост прокомментировали в Минкультуры, передает NUR.KZ.

    В соцсети Threads пользовательница написала, что в университете "Шабыт" на лекциях философии стыдят за то, что студенты не знают Коран, говоря о том, что казахи - мусульмане с момента своего появления.

    "А на казахском пропагандируют покрыться и "закрыть свой аруат". Насколько стрем от миллиона до бесконечности? Тянет на 2 бесконечности, не меньше", - пишет девушка.

    В комментариях многие осудили контекст поста.

    "Жалобу на Е-Отiнiш. Они нарушают закон о свободном вероисповедании", "Это завуалированная вербовка, фишка радикальных сект. Надо уволить всех, кто пропагандирует такое в светском государстве", "Жалоба в КНБ, жалоба в Минобразования и жалоба ректору. А также требование о замене преподавателя или возврат части средств за обучение этому предмету. И пусть развлекаются между собой", - пишут пользователи.

    Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Министерство культуры и информации РК.

    "Казахский национальный университет искусств имени К. Бәйсейітовой сообщает, что указанная в публикации студентка не является обучающейся нашего университета.

    Вся информация, распространенная в вышеупомянутом посте, не соответствует действительности", - сообщили в ответ на наш запрос.

    Напомним, подобный скандал разгорелся ранее в Алматы. В Казахском национальном педагогическом университете имени Абая отреагировали на критику казахстанцев после публикации о том, что девушек там учили "вести себя правильно".

    До этого мы писали, что резонанс возник вокруг Евразийского национального университета - профессора вуза обвинили в сексизме из-за комментариев в соцсетях.

