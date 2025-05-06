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"Девушкам нельзя носить открытую одежду и громко разговаривать": в известном вузе разгорелся скандал

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Каз НПУ имени Абая
КазНПУ имени Абая. Фото: kaznpu.kz

В Казахском национальном педагогическом университете имени Абая отреагировали на критику казахстанцев после публикации о том, что в вузе девушек учили "вести себя правильно", передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Qumash опубликовали пост, в котором утверждается, что студенток вуза учили, как должны вести себя "правильные девушки". По словам читательницы группы, для этого в университете собрали первокурсниц.

"Развесили постеры с посылом, что нужно быть скромной, а потом включили видео, где мужчины разного возраста высказывались о поведении девушек. Главный тезис ролика - девушкам нельзя носить открытую одежду, громко разговаривать, а при встрече правильно приветствовать их, кланяясь", - сказано в публикации.

В материале также утверждается, что из зала до окончания собрания никого не выпускали.

Реакция казахстанцев

Казахстанцы в комментариях под постом выразили критику и призвали вмешаться в ситуацию Министерство науки и высшего образования.

"Каждая девушка имеет право быть собой - громкой или тихой, в юбке или в спортивках, с косой или с каре. Университет - это не место, где тебя учат, как “правильно” вести себя, чтобы соответствовать чужим ожиданиям. Это место, где ты должна открывать себя, свои границы, свой голос. Мы не обязаны втискиваться в шаблоны", - написала пользователь Daeldaa.

Другие подписчики также высказались против подобных уроков.

"Наказать организатора данного мероприятия!", "Почему все хотят контролировать девочек? Отстаньте от нас", "Прям кланяться? А что еще мы должны делать?", "Требуем проверки данного учебного заведения! Мы светское государство, что за мракобесие? Это нарушение конституционных прав детей", - написали в комментариях казахстанцы.

Позиция вуза

Публикацию прокомментировали в пресс-службе университета. Там сообщили, что встреча "воспитательного характера для студентов" прошла накануне, но до этого "содержание подобных мероприятий не вызывало критики". В университете заявили, что преследовали цель повысить "культурно-нравственное сознание молодежи" и "разъяснить этические нормы".

"Однако видеоматериал, показанный в ходе встречи, получил неоднозначную реакцию со стороны студентов, что вызвало споры среди участников. Администрация университета с пониманием относится к данной ситуации и заявляет, что в дальнейшем будет проявлять максимальную внимательность при выборе материалов подобного содержания.

Абайский университет - светское образовательное учреждение. Мы с уважением относимся к личному выбору, свободе и разнообразию мнений студентов. Руководство университета всегда готов к открытому диалогу со студентами и заинтересован в учете их мнения", - сказано в ответе.

Ранее мы писали, что скандал разгорелся вокруг Евразийского национального университета - профессора вуза обвинили в сексизме из-за комментариев в соцсетях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242470-devushkam-nelzya-nosit-otkrytuyu-odezhdu-i-gromko-razgovarivat-v-izvestnom-vuze-razgorelsya-skandal/