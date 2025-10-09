Туманы и пыльные бури накроют регионы Казахстана в пятницу

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Туманы и пыльные бури накроют регионы Казахстана в пятницу

    Опубликовано:

    Машины едут по улице
    Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

    Завтра, 10 сентября, синоптики прогнозируют туманы, пыльные бури и заморозки. В связи с этим в областях Казахстана объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    Завтра на юго-западе Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.

    Ночью на севере, юге Алматинской области будут заморозки 3 градуса. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на юге, в центре Мангистауской области синоптики обещают пыльную бурю. Ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Актау: 10 октября ожидается ветер юго-восточный ночью порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    Заморозки 1-6 градусов прогнозируют в области Жетісу ночью.

    Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, западе области ожидается высокая пожарная опасность.

    Свежая публикация по теме:
    Закрытие дорог, гололед: Павлодар засыпало снегом (видео)

    В Туркестанской области обещают ветер юго-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. 10-11 октября на севере, юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на западе, юге Актюбинской области будет ветер восточный, юго-восточный порывы 15-18 м/с. На юге, севере области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность. С 20:00 9 октября до 20:00 10 октября по городу Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

    10 октября днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Восточно-Казахстанской области с 20:00 9 октября до 20:00 10 октября по городу Усть-Каменогорск в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

    На востоке области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Туман будет ночью и утром на севере Карагандинской области.

    В Северо-Казахстанской области на востоке ожидается ветер южный порывы 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

    10 октября в горных районах Жамбылской области обещают туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере, в горных районах области ожидаются заморозки 1-3 градуса. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Погода
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.