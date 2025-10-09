Туманы и пыльные бури накроют регионы Казахстана в пятницу
Опубликовано:
Завтра, 10 сентября, синоптики прогнозируют туманы, пыльные бури и заморозки. В связи с этим в областях Казахстана объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Завтра на юго-западе Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.
Ночью на севере, юге Алматинской области будут заморозки 3 градуса. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на юге, в центре Мангистауской области синоптики обещают пыльную бурю. Ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Актау: 10 октября ожидается ветер юго-восточный ночью порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.
Заморозки 1-6 градусов прогнозируют в области Жетісу ночью.
Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, западе области ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области обещают ветер юго-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. 10-11 октября на севере, юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на западе, юге Актюбинской области будет ветер восточный, юго-восточный порывы 15-18 м/с. На юге, севере области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность. С 20:00 9 октября до 20:00 10 октября по городу Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
10 октября днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области с 20:00 9 октября до 20:00 10 октября по городу Усть-Каменогорск в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
На востоке области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Туман будет ночью и утром на севере Карагандинской области.
В Северо-Казахстанской области на востоке ожидается ветер южный порывы 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На юге Костанайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
10 октября в горных районах Жамбылской области обещают туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере, в горных районах области ожидаются заморозки 1-3 градуса. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- От -2 до +23 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана в четверг
- Заморозки и туманы прогнозируют синоптики в ряде регионов: объявлено штормовое предупреждение
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2295585-tumany-i-pylnye-buri-nakroyut-regiony-kazahstana-v-pyatnicu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах