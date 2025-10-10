Изменены правила въезда казахстанцев в Египет, Латвию и Мексику

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило об изменении для граждан Казахстана в Египет, Латвию и Мексику, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.

Латвийская Республика

Согласно официальной информации МИДа Латвийской Республики, с 1 сентября 2025 года действует новый порядок въезда в Латвию. Граждане Казахстана, не имеющие латвийского вида на жительство или национальной латвийской визы, обязаны не позднее чем за 48 часов до въезда подать сведения через портал eta.gov.lv.

В форме указываются цель поездки, даты и место пребывания, маршрут, контакты, а также данные о службе в государственных или силовых структурах путешественника и его ближайших родственников.

За непредоставление либо недостоверную информацию предусмотрена административная ответственность с возможным штрафом до 2 000 евро (1,2 млн тенге).

Исключение составляют дипломаты и лица, совершающие краткосрочные служебные поездки в дипломатические представительства. После подачи данных система направляет подтверждение на электронную почту.

Арабская Республика Египет

Помимо этого, с 1 октября 2025 года вступили в силу новые требования визового режима Египта в отношении граждан Казахстана:

граждане РК, не достигшие 21 года, не смогут въехать на территорию Египта без сопровождения одного из родителей (отца или матери);

граждане РК, достигшие 21 года, при туристической поездке сроком не более 15 дней, ограниченной зоной Шарм-эш-Шейха, смогут оформить визу по прилёте в международный аэропорт Шарм-эш-Шейха;

граждане, планирующие поездку в Каир, Хургаду или другие города Египта, обязаны заранее получить визу в Посольстве Арабской Республики Египет в Казахстане.

Мексика

Согласно информации Национального института миграции, опубликованной на официальном правительственном портале Мексики, граждане Казахстана могут въезжать в Мексику без мексиканской визы, если у них есть действующая многократная виза США, Канады, Великобритании, Японии или одной из стран Шенгенской зоны.

Въезд разрешается на срок до 180 дней в целях туризма, транзита или деловых встреч без получения дохода. Виза должна оставаться действительной на весь период пребывания в Мексике.

При отсутствии указанных виз необходимо заранее оформить мексиканскую визу в консульстве.

Напомним, в конце мая этого года стало известно, что с 30 июня для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам, в том числе казахстанцам, будет необходимо заполнить электронное заявление не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки.

Позже посольство Российской Федерации в Казахстане разъяснило, что электронное заявление и регистрация биометрических данных с 30 июня являются экспериментом и носят рекомендательный характер.

