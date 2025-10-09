Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев оспорил свой арест по делу о клевете в кассационном суде

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев оспорил свой арест по делу о клевете в кассационном суде

    Опубликовано:

    Азамат Сарсенбаев
    Азамат Сарсенбаев. Фото: instagram.com/azamat_sarsenbayev

    Кассационный суд отменил решение первой инстанции по делу блогера Азамата Сарсенбаева, которого в мае этого года приговорили к 20 суткам административного ареста, передает NUR.KZ.

    Об этом заявил сам блогер из Актау на своей странице в Facebook.

    "Кассационный суд поставил жирную точку и отменил решение первой инстанции по делу о клевете на антикоррупционную службу по статье 73-2 часть 2 КоАП РК (в конце мая этого года, по решению судьи Актауского городского суда по административным делам, меня приговорили на 20 суток административного ареста)", - написал Азамат.

    По его словам, они с командой адвокатов спустя пять месяцев сумели добиться данного решения. Блогер выразил благодарность судьям.

    Пресс-служба кассационных судов сообщила, что было установлено, что местные суды неправильно применили закон об административной ответственности.

    Отмечается, что постановлением суда первой инстанции блогер был признан виновным по статье 73-3 части 2 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 20 суток. Областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

    "Согласно судебным актам местным судов, в марте 2025 года С. опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram пост, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие деловую репутацию государственного учреждения", - говорится в сообщении.

    Кассационный суд прекратил производство по делу ввиду отсутствия состава административного правонарушения и пришел к выводу, что объектом данного правонарушения являются личные права физического лица.

    В конце мая блогер Азамат Сарсенбаев сообщил, что он был арестован на 20 суток. Его обвиняли в клевете в отношении Антикора после того, как в публикации он заявил, что ведомство "крышует" один из торговых центров в городе. Но сам он посчитал приговор несправедливым.

    В июне Азамат сообщил, что вышел на свободу.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.