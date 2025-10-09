Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев оспорил свой арест по делу о клевете в кассационном суде

Кассационный суд отменил решение первой инстанции по делу блогера Азамата Сарсенбаева, которого в мае этого года приговорили к 20 суткам административного ареста, передает NUR.KZ.

Об этом заявил сам блогер из Актау на своей странице в Facebook.

"Кассационный суд поставил жирную точку и отменил решение первой инстанции по делу о клевете на антикоррупционную службу по статье 73-2 часть 2 КоАП РК (в конце мая этого года, по решению судьи Актауского городского суда по административным делам, меня приговорили на 20 суток административного ареста)", - написал Азамат.

По его словам, они с командой адвокатов спустя пять месяцев сумели добиться данного решения. Блогер выразил благодарность судьям.

Пресс-служба кассационных судов сообщила, что было установлено, что местные суды неправильно применили закон об административной ответственности.

Отмечается, что постановлением суда первой инстанции блогер был признан виновным по статье 73-3 части 2 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 20 суток. Областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

"Согласно судебным актам местным судов, в марте 2025 года С. опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram пост, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие деловую репутацию государственного учреждения", - говорится в сообщении.

Кассационный суд прекратил производство по делу ввиду отсутствия состава административного правонарушения и пришел к выводу, что объектом данного правонарушения являются личные права физического лица.

В конце мая блогер Азамат Сарсенбаев сообщил, что он был арестован на 20 суток. Его обвиняли в клевете в отношении Антикора после того, как в публикации он заявил, что ведомство "крышует" один из торговых центров в городе. Но сам он посчитал приговор несправедливым.

В июне Азамат сообщил, что вышел на свободу.

