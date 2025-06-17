"Сейчас я в нокдауне": казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев вышел на свободу

Известный блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил, что вышел на свободу спустя 20 суток ареста. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

"Вот и ни за что отсидел свои 20 суток административного ареста, впереди очень много всего, что нужно обдумать, и обсудить вместе с адвокатами наши дальнейшее действия… Впереди очень много работы.

Сейчас я в нокдауне, но остается последний решающий раунд, и, ей богу, я не собираюсь упустить шанс выиграть этот нелепый и абсурдный приговор!

Но все это завтра, а сегодня мое время и внимание посвящено семье, только семье…", - написал блогер.

Напомним, в конце мая блогер Азамат Сарсенбаев сообщил, что он был арестован на 20 суток. Его обвиняли в клевете в отношении Антикора после того, как в публикации он заявил, что ведомство "крышует" один из торговых центров в городе. Но сам он посчитал приговор несправедливым.

По данным Мангистауского областного суда, в марте 2025 года блогер опубликовал пост на своей странице в Instagram, в результате чего распространил заведомо ложные сведения, наносящие ущерб деловой репутации работников государственного органа.

По данному факту в отношении правонарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. В ходе судебного заседания мужчина вину не признал, с протоколом не согласился.