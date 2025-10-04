Сильный снег обещают в одном из регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и ряде регионов Казахстана на воскресенье, 5 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Шымкенте в воскресенье ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

5 октября в Алматинской области может быть ветер днем на юге региона, порывы 15-20 м/с.

В области Жетісу ожидается ветер на востоке, в центре региона, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Ночью на севере, в центре области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В воскресенье в горных районах Жамбылской области возможен туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах региона 15-20, порывы 23 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области - высокая пожарная опасность.

5 октября ночью и утром на севере, востоке, в центре области Абай могут быть туман, гололед. Ветер на юге, востоке, в центре региона, порывы 15-20 м/с.

Свежая публикация по теме: Заморозки и туманы прогнозируют синоптики в Казахстане во вторник

Ночью в воскресенье на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный снег. Ночью и утром на севере, востоке региона возможны туман, гололед. Ветер на севере, юге, в центре области, порывы 15-20 м/с.

5 октября днем на западе, юге, в центре Мангистауской области может быть пыльная буря. Ветер на западе, юге, в центре региона, порывы 15-20 м/с. На западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер на севере, западе, в горных районах региона 15-20, днем порывы 23 м/с. На севере, юге, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем в центре, на востоке Кызылординской области возможна пыльная буря. Ветер днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

5 октября в Западно-Казахстанской области ожидается ветер днем на западе, юге региона, порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье днем на западе, севере, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер днем на западе, севере, юге региона, порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке - высокая пожарная опасность.

На востоке области Ұлытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.

5 октября на юге Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность.

В воскресенье днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.