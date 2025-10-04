Судья умер в СИЗО Алматы
В Сети появилась информация о том, что в следственном изоляторе Алматы скончался судья. Ее прокомментировали в КУИС МВД РК, передает NUR.KZ.
Как сообщается в Telegram-канале Kozachkov offside, в следственном изоляторе Алматы скончался судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям.
По данным канала, его задержали около года назад, в октябре 2024 года, по подозрению в получении взятки и мошенничестве. Источник сообщил, что после обеда к следственно-арестованному пришел его отец, общественный защитник.
"Когда судью конвоировали в помещение для свиданий, ему стало плохо. Наряд оказал арестованному первую помощь и вызвал медиков. Прибывшая "скорая" констатировала смерть. Предварительная причина - остановка сердца", - указывается в посте.
Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в КУИС. В ведомстве сообщили, что в следственном изоляторе действительно скоропостижно скончался следственно-арестованный мужчина.
"Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность. Факт смерти зафиксирован на камеру видеонаблюдения. По данному факту проводится проверка", - отметили в КУИС.
В конце сентября скончался директор по нефтепереработке и нефтехимии ТОО "КМГ Инжиниринг" Мурат Досмуратов, бывший генеральный директор ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод".
С прошлого года в отношении него проводилось расследование, шли судебные разбирательства.
Лишь в августе этого года дело прекратили за отсутствием в действиях Мурата Досмуратова состава уголовного правонарушения в связи с отказом прокурора от поддержания государственного обвинения.
