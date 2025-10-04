jitsu gif
    "Он очень опасен": алматинские дачники заявили, что сосед держит в страхе целый район

    Опубликовано:

    Олеся Линькова
    Олеся Линькова. Кадр из видео: КТК

    Жители алматинского садоводческого общества Самал АДК стараются обходить стороной дом 58-летнего мужчины, который держит в страхе целый район. Они просят избавить их от буйного соседа, передает КТК.

    Люди жалуются, что последние пять лет жить в поселке невыносимо. Говорят, что мужчина часто выпивает, а после пристает к женщинам, дерется с прохожими, раздевается при детях и даже хватается за нож.

    Алматинские дачники не раз жаловались в полицию, после чего дебошира забирали. Но уже через несколько дней он вновь возвращался домой.

    Соседи уверяют, что мужчина ведет аморальный образ жизни и буквально кидается на прохожих. По мнению людей, он не в себе, и ему срочно нужна помощь.

    "Он держит в страхе все сообщество. Он опасен для людей. Он кидается на женщин, перед детьми может снимать штаны. Он очень опасен. Недавно я встречала гостей, открыла ворота, он стал ломиться, кидаться на меня. Причем мои дети сильно испугались. Теперь они боятся выходить на улицу", - рассказывает Олеся Линькова.

    Сильнее всего достается соседям в домах напротив. Они чаще других сталкиваются с дебоширом. Валентин Петренко рассказывает, что ради безопасности даже установил дополнительные замки и камеры. Теперь регулярно наблюдает, как сосед устраивает шоу на улице. 

    "Человек ходит с ножом по улицам. Несколько лет назад он ударил ножом моего соседа. Заборы протыкает. У меня на моем заборе, в частности, есть отметины, до сих пор остались от ножей. В прошлом году я был на работе, а супруга с детьми, у меня трое детей. Супруга с детьми и с мамой были на даче. Он стал к нам ломиться, обзываться, кричать, выкрикивать какие-то обидные слова", - поделился Валентин Петренко.

    Дачники уверяют: мужчину никто не трогает, он сам провоцирует конфликт. В своем доме проблемный сосед живет почти 25 лет. Люди вспоминают, что раньше никаких инцидентов с ним не было.

    Ситуация изменилась пять лет назад. Говорят, мужчина стал кидаться на прохожих и приставать к детям. Теперь жители боятся выходить на улицу. Но по-другому никак. Рядом с домом находятся автобусная остановка и магазин.

    Жители рассказывают, что проблемный сосед уже давно не работает и много пьет. В прошлом году за неуплату ему отключили свет и воду. Говорят, у дебошира есть жена и дочь, которые с ним не общаются.

    Сам мужчина буйным себя не считает. Уверяет, что к людям не пристает, да и с ножом ни к кому не подходил.

    Между тем жители вновь обратились в полицию. Там уже провели расследование и даже сообщили, что передали дело в суд.

    Источник: КТК

    Ранее жители Семея пожаловались на соседа, который построил конюшню у себя во дворе. Местные возмущены из-за жуткого запаха фекалий. Чиновники и правоохранители подтвердили, что ранее хозяина уже штрафовали за нарушения. Но запретить держать скотину в частном подворье, говорят, не могут.

    Также в Сети опубликовали видео из Алматы, на котором мужчина гулял в подъезде с предметом, похожим на нож. Авторы ролика отмечали, что он беспокоил соседей. В полиции заявили, что привлекли горожанина к административной ответственности.

