"Форточки не можем открыть": жители Семея пожаловались на соседа-фермера

Жители Семея пожаловались на соседа, который построил конюшню у себя во дворе. Местные возмущены из-за жуткого запаха фекалий, передает сайт телеканала КТК.

По словам местных жителей, они не могут открыть окна из-за вони.

"До этого у него было 50 голов, а теперь вот ветинспекция приехала и говорит, что 100 метров должно быть расстояние – он имеет право держать. А откуда у нас 100 метров? Когда дома друг к другу… Вот на той улице я живу за ним. Где 100 метров? Запах, конечно! Мы же… в огороде хочется посидеть вечером. Вообще нам невозможно выйти на улицу. Белье нельзя повесить, форточки не можем открыть - мух полно", - пожаловалась Кумысжан Куконева.

Как заявили местные жители, мужчина разводит коней на мясо и продает на рынке, а чтобы это не бросалось в глаза, выстроил огромный сарай.

Также сельчане пожаловались на крыс и насекомых, которые, по их словам, появились из-за соседа.

Они попросили принять меры.

Чиновники и правоохранители в свою очередь подтвердили, ранее хозяина уже штрафовали за нарушения. В этот раз тоже пообещали разобраться. Но запретить держать скотину в частном подворье, говорят, не могут.

"Есть решение маслихата Абайской области от 18 ноября 2022 года «Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных животных в населенных пунктах». И согласно им, ограничений по количеству нет. Поэтому мы не можем запретить держать скот", - пояснил и. о. руководителя Семейской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Алтай Оразбаев.

Источник: КТК

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