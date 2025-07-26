"Форточки не можем открыть": жители Семея пожаловались на соседа-фермера

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    "Форточки не можем открыть": жители Семея пожаловались на соседа-фермера

    Опубликовано:

    Место, где живут лошади
    Сарай. Кадр из видео: КТК

    Жители Семея пожаловались на соседа, который построил конюшню у себя во дворе. Местные возмущены из-за жуткого запаха фекалий, передает сайт телеканала КТК.

    По словам местных жителей, они не могут открыть окна из-за вони.

    "До этого у него было 50 голов, а теперь вот ветинспекция приехала и говорит, что 100 метров должно быть расстояние – он имеет право держать. А откуда у нас 100 метров? Когда дома друг к другу… Вот на той улице я живу за ним. Где 100 метров? Запах, конечно! Мы же… в огороде хочется посидеть вечером. Вообще нам невозможно выйти на улицу. Белье нельзя повесить, форточки не можем открыть - мух полно", - пожаловалась Кумысжан Куконева.

    Как заявили местные жители, мужчина разводит коней на мясо и продает на рынке, а чтобы это не бросалось в глаза, выстроил огромный сарай.

    Также сельчане пожаловались на крыс и насекомых, которые, по их словам, появились из-за соседа.

    Они попросили принять меры.

    Чиновники и правоохранители в свою очередь подтвердили, ранее хозяина уже штрафовали за нарушения. В этот раз тоже пообещали разобраться. Но запретить держать скотину в частном подворье, говорят, не могут.

    "Есть решение маслихата Абайской области от 18 ноября 2022 года «Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных животных в населенных пунктах». И согласно им, ограничений по количеству нет. Поэтому мы не можем запретить держать скот", - пояснил и. о. руководителя Семейской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Алтай Оразбаев.

    Источник: КТК

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.