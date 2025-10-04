Шесть лет в дачном массиве под Алматы люди живут при свечах

Шесть лет в дачном массиве под Алматы по несколько дней не бывает света, воды и газа. Жители Жанаталапа уверяют, что не раз обращались к чиновникам, но об их проблемах якобы постоянно забывают, передает КТК.

Жители дачного массива в Алматинской области живут при свечах. Люди утверждают, что последние шесть лет в Жанаталапе перебои с электричеством. Свет дают всего на несколько часов, а когда отключают, в дома перестает поступать и вода.

Так, Эльдар Урикбаев всегда держит под рукой свечи и фонарики. В последние шесть лет это главные источники света в его доме.

Мужчина говорит, что электричества не бывает по несколько дней. В такие моменты семья остается без воды и газа. И это при том, что они исправно платят за комуслуги.

"Продукты пропадают. В большом поселке Жанаталап электричество может быть, а у нас, именно в дачном массиве, часто бывает, что без электричества находимся, так как электрики просят деньги за ремонт. А в дачном массиве не у всех есть возможность сразу собрать эти деньги на ремонт. И так приходится несколько дней без света находиться", - отмечает Эльдар Урикбаев.

Эльдар Урикбаев. Кадр из видео: КТК

Источник бед стоит у Эльдара прямо во дворе - это неисправная трансформаторная станция. Уже несколько лет она с трудом питает электричеством 20 домов. И даже из-за такой, казалось бы, малой нагрузки нередко горит.

"Сейчас данный трансформатор находится на частной моей территории. Мы его делали с жителями дачного массива за свои собственные деньги. Больше 5 миллионов тенге ушло на это. АЖК не берет акимат на баланс. Весь ремонт проводится за счет собственных средств", - делится Эльдар Урикбаев.

Жители жалуются, что при таких расходах комфорта они давно не чувствуют. Вместе со светом на дачах пропадает и вода. Центрального водопровода здесь нет. Сельчане зависят от скважин, а работают они от электронасоса. Последние шесть лет, говорят, воду вынуждены покупать.

В своих бедах люди винят чиновников. Мол, те отказываются брать на баланс сельское электроснабжение. Но в акимате с обвинениями не согласны. Говорят, что специалисты просто не успевают, дачников присоединили к району только в прошлом году.

"Согласно проекту, многие улицы и многие массивы не были включены в список. Это да, мы признаем. В связи с этим мы сейчас планируем сначала завершить вот эти строительно-монтажные работы до конца года.

Со следующего года неохваченные улицы, неохваченные населенные пункты мы добавим еще раз на проектирование, и по электроснабжению еще раз будет проект", - рассказал руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Алатау Асхат Жексенбеков.

Пока проектные работы не начались, людям придется справляться с коммунальными проблемами самостоятельно. Как долго это продлится - неясно.

Источник: КТК

