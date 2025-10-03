Жители Алматинской области с ужасом ждут дождей из-за снесенной застройщиком горы

Часть горы снесли для застройки в Туздыбастау в Алматинской области, теперь местные жители опасаются прихода сильных дождей, передает сайт телеканала КТК.

Жители Алматинской области недовольны масштабной стройкой в предгорном районе, где планируется возведение трехэтажного спорткомплекса.

Сообщается, чтобы выровнять участок, застройщик снес часть горы. Владелец территории уверяет, сделал это для общей безопасности.

"Лог перекрыли, а здесь талая вода скапливается, и образуется как бы резервуар, а потом находит себе дорогу и начинает топить наш поселок", - заявила Галия Ожикова.

Местные требуют немедленно остановить стройку и вернуть холм в прежнее состояние. Люди боятся, что однажды поврежденная гора не выдержит, а на них обрушится поток грязи и камней.

Как рассказали местные жители, в начале лета начали копать склон горы - землю куда-то вывозили, а теперь от холма практически ничего не осталось.

Владелец участка рассказал свою версию - мужчина заявил, что копать начал не он, а предыдущий владелец. По его словам, сейчас он пытается укрепить поврежденную возвышенность. Владелец сообщил, что планирует залить бетонные стены и установить дренаж.

Мужчина заявил, что добро дали на это в акимате и в департаменте экологии, но устно.

"Хотим сделать подпорную стену. Толщина - 40 сантиметров, армирована, как положено, чтобы вот это все держалось. Для своей безопасности здесь будут люди работать, спортивный комплекс. Поэтому вот так выровняем", - рассказал Куанышбек Бекеев.

В местном акимате опровергли слова о договоренностях с владельцем участка. В ведомстве даже заявили, что бизнесмену запретили начинать работы без письменного разрешения.

"Без разрешительных документов я ему запретил начинать что-то, и после этого мы направили письмо. Если бы мы хотя бы словесное разрешение дали ему, мы бы письмо не направляли в департамент экологии. По данному факту отвечает департамент экологии Алматинской области. Туда было направлено письмо. С нашей стороны никаких, по планшету никаких статей нет, чтобы их оштрафовать или что-то сделать", - сказал аким Туздыбастауского сельского Шынгис Толымбеков.

Источник: КТК.

В сентябре прошлого года жители села Каргалы Алматинской области недовольны, что рядом с их домами появились карьеры. Люди боятся за свое здоровье и безопасность своих детей. А в Тюлькубасском районе Туркестанской области возмущенные сельчане добились приостановки работ компании, которая занималась разведкой месторождений золота.

