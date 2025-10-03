Чиновник 10 лет ждал квартиру в Таразе, но из-за ошибки получил ее только на бумаге
Опубликовано:
В Таразе восстановили госслужащего в очереди на получение жилья, откуда его исключили из-за ошибки сотрудницы отдела жилищных отношений, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, житель Тараза обратился в специализированный межрайонный административный суд Жамбылской области с иском к отделу жилищных отношений акимата города о восстановлении в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда.
Истец был поставлен на учет в 2015 году по категории "государственный служащий". Однако в 2025 году он оказался исключенным из списка очередников на основании ошибочных сведений - будто он уже получил квартиру.
Как установил суд, в действительности жилье истцу не предоставлялось.
"Исключение истца произошло из-за ошибки специалиста отдела жилищных отношений, в отношении которой впоследствии было применено дисциплинарное взыскание", - уточнили в суде.
Законом "О жилищных отношениях" предусмотрены основания для снятия с учета на жилье. Суд отметил, что ни одно из законных оснований для снятия гражданина с очереди на жилье не имело места. В связи с этим его исключение было признано незаконным.
Решением суда мужчину восстановили в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда по категории "государственный служащий" с даты первоначальной постановки - с февраля 2015 года. Решение пока не вступило в законную силу.
Казахстанцы, которые являются очередниками на получение жилья, могут решить жилищный вопрос, не дожидаясь своей очереди. Некоторые программы, такие как ипотека под 2% и 5%, доступны только для очередников. А дата постановки на учет будет влиять на их приоритетность при распределении.
В конце мая система постановки в очередь на жилье претерпела изменения. Теперь отслеживание движения в списке стало прозрачнее. Реальное место в очереди зависит от даты постановки на учет и категории очередника, что можно проверить в публикуемых ежемесячно списках.
