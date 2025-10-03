Еще одну улицу пробьют до БАКАД за 354 млн тенге в Алматы

В Алматы пробьют улицу Ахметова до БАКАД. Уже состоялся конкурс на разработку проектно-сметной документации и определен подрядчик, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно информации на портале госзакупок, конкурс был объявлен на разработку ПСД на реконструкцию улицы Ахметова (Закарпатская) с пробивкой до БАКАД и транспортной развязкой. Заказчиком стало Управление городской мобильности Алматы.

Так, согласно материалам на портале, подрядчику необходимо разработать ПСД и произвести комплексные инженерно-технические изыскания, топогеодезические, инженерно-геологические и гидрологические работы.

При этом должно быть включено проектирование плана трассы, защитные мероприятия по защите дороги от подтопления, а также предусмотрена транспортная развязка на пересечении с БАКАД. Должно быть учтено устройство освещения, тротуаров и пешеходных переходов, переустройство инженерных коммуникаций и обследование зеленых насаждений в зоне строительства.

Кроме того, подрядчику предстоит разработать схему организации движения транспорта на период строительства с минимально возможным нарушением существующей транспортной схемы.

Строительные материалы, которые будут использоваться для работ, по возможности должны быть изготовлены в Казахстане.

"Протяженность проектируемой дороги определить при разработке проектно-сметной документации", - говорится в документах.

На разработку ПСД выделено 354 609 963 тенге. Согласно итогам закупки, работы будет выполнять компания "Казахский Промтранспроект".

Завершить разработку документации подрядчик должен до 30 июня 2026 года.

Напомним, сегодня сообщалось, что на проспекте Аль-Фараби появится новая кольцевая развязка. Также говорилось, что аким Алматы Дархан Сатыбалды в рамках рабочего объезда посетил участок по строительству пробивок и поручил ускорить работы по выкупу земель для пробивки улиц Рыскулова и Жубанова. Недавно заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев рассказал, когда откроют для движения улицу Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би, которую "пробивают" более 5 лет.

