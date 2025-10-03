Премьер ответил на запрос депутата о незаконной застройке Алматы: какие объекты пойдут под снос

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос мажилисмена Бакытжана Базарбека, касательно вопросов застройки города Алматы, передает NUR.KZ.

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек направил запрос премьер-министру, генеральному прокурору и акиму Алматы. В нем он изложил, что в ходе летних рейдов с госорганами по Медеускому, Бостандыкскому и Наурызбайскому районам города были выявлены шокирующие факты незаконной срезки горных массивов и массовой застройки всего предгорья Заилийского Алатау.

"В августе мной инициирована проверка Генеральной прокуратуры и шести уполномоченных органов по 25 земельным участкам в микрорайоне Кольсай района Кок-Тобе Медеуского района Алматы, принадлежащим местной элите. Практически в 80% случаев, это Бутаковка, Кенсай, Коктобе, Горный гигант, Ерменсай, Баганашыл, Ремизовка, срезаются горы под коттеджи и таунхаусы", - изложил Базарбек в депутатском запросе.

Отдельно депутат уделил внимание тому, что засыпаются природные лога с густой растительностью и реки, что может иметь серьезные последствия.

"В условиях бездействия госорганов в верхней части Алматы практически не осталось природных логов, которые не были засыпаны для будущих элитных таунхаусов и коттеджей. В случае таяния ледников и моренных озер, Алматы ждет огромная катастрофа: под водой могут оказаться тысячи людей, проживающих в домах, возведенных в логах. Лично мной в ходе рейдов установлен факт засыпки 12 логов, которые являются естественным руслом для талых вод", - отметил депутат.

В своем ответе премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что земельные участки в горной зоне города ранее предоставлялись акиматами Карасайского и Талгарского районов Алматинской области и вошли в границы города Алматы в 1998 - 2014 годах согласно указам президента РК. Начиная с 2021 года по настоящее время новые земельные участки в горной местности не предоставлялись.

"По вопросу нарушений земельного законодательства в отношении указанных 25 земельных участков в настоящее время Департаментом по управлению земельными ресурсами города Алматы проводятся проверочные мероприятия для установления законности их предоставления и принятия соответствующих мер", - пояснил Бектенов.

По информации премьер-министра, управлением градостроительного контроля Алматы принимаются необходимые административные меры в отношении нарушителей, включая выдачу предписаний, наложение штрафов и подачу искового заявления о сносе незаконных строений.

Бектенов уточнил данные по отдельным объектам:

коттеджный городок "Беверли Хиллс" введен в эксплуатацию на основании разрешительной документации (2021 - 2022 годы);

по участкам в микрорайоне Колсай (дома 2428, 2428/1) разрешения не выдавались, объект на участке 362 частично введен в эксплуатацию;

по участку 554 ПК "Горный гигант" проектная документация отсутствует, в отношении застройщика приняты административные меры, а также подано исковое заявление в судебный орган о сносе жилого дома;

по объекту ПК "Горный гигант", 20А - выдано разрешение на строительство жилищного комплекса (2021 год);

по ЖК Prime Park выявленные нарушения устранены, предписание исполнено (проведено техническое обследование, получено положительное заключение экспертизы, подано уведомление на строительно-монтажные работы);

по ЖК "Монблан" и ЖК "Швейцария" в отношении застройщика приняты административные меры, иски о сносе объектов удовлетворены решением суда, исполнение находится на контроле Департамента юстиции города Алматы.

Премьер-министр также ответил по поводу незаконной срезки горных массивов в Алматы. Так, в документе говорится, что в 2025 году в производстве Департамента юстиции находилось 35 исполнительных производств о сносе объектов в предгорной зоне, из которых 20 исполнено (57 %). По ряду объектов осуществлен полный или частичный снос.

"На текущий момент в производстве остается 15 исполнительных производств, из которых по двум должники обязаны самостоятельно устранить нарушения, а по тринадцати применяются меры принудительного характера", - сообщил премьер-министр.

В своем ответе Бектенов напомнил, что во исполнение поручения главы государства от 4 августа 2025 года введен мораторий на строительство многоквартирных домов и точечную застройку в верхней части Алматы (кроме объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера).

"В этой связи акиматом города Алматы начата работа по внесению изменений в генеральный план города, направленных на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки. Утвержден план организационных мероприятий по корректировке генерального плана: разработка - до января 2026 года, проведение общественных обсуждений с населением - в первом квартале 2026 года, утверждение правительством - во втором квартале 2026 года", - добавил Бектенов.

Дополнительно он сообщил, что в настоящее время проводится проверка фактов, указанных в депутатском запросе. По итогам проверки депутата проинформирует Министерство промышленности и строительства.

Напомним, ранее в Алматы засыпали огромный лог - депутат мажилиса Бакытжан Базарбек возмутился произошедшим и заявил о бездействии местных чиновников. В пресс-службе акимата города прокомментировали ситуацию. Также в пресс-службе акимата мегаполиса дали разъяснения по поводу моратория на точечную застройку в верхней части города, который ввели по поручению президента страны.

