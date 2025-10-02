"Дети страдают от укусов": о нашествии блох в одной из школ Алматы заявили родители (видео)

В Алматы родители пожаловались на наличие в одной из школ блох, которые кусают детей. В администрации учебного заведения прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте kris_p_akimat опубликовали жалобу родителей, которые сообщили, что в одной из алматинских школ детей кусают блохи.

"Прошу обратить внимание на серьезную проблему и придать ей огласку. В нашей школе дети страдают от укусов блох. Каждый раз, выходя из школы, дети оказываются искусанными", - говорится в сообщении.

Обеспокоенные родители отправили жалобу в СЭС. Однако, по их словам, предпринимаемые меры не дают результата.

Автор публикации приложил фото покусанных детей и видео, как по одежде прыгают насекомые.

Под постом комментарий оставила директор школы, на которую поступила жалоба. По ее информации, сначала обращение от родителей поступило 12 сентября, и в тот же день была вызвана специализированная служба дезинфекции.

"13 сентября проведена полная обработка здания школы и подвальных помещений, 14 сентября - генеральная уборка. Родителям был предоставлен акт выполненных работ. До 29 сентября жалоб не поступало.

29 сентября вновь поступило обращение, но уже о территории школьного двора. По данным специалистов, блохи могут существовать только на теплокровных животных, а не в траве или земле. Их появление возможно из-за бездомных животных, которых рядом с нашей территорией подкармливает местная жительница (с ней неоднократно проводились профилактические беседы)", - написала директор.

Руководитель учреждения добавила, что школьная медсестра осмотрела детей: следы укусов были только у пяти учащихся третьего класса, у остальных - нет.

"Вероятнее всего, укусы были получены вне территории школы. Тем не менее, 30 сентября по просьбе родителей мы дополнительно пригласили частную службу, которая провела обработку внешнего участка. Акт работ также имеется.

Напоминаем, что здание школы новое - после капитального ремонта 2023 года, соответствует санитарным и техническим нормам", - пояснила директор.

В комментарии также отмечается, что администрация школы предпринимает все меры для обеспечения санитарной безопасности детей и при необходимости будут проведены дополнительные профилактические мероприятия.

