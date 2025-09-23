Отходы, посуда с плесенью: родители возмутились антисанитарией в школьной столовой в Алматы

Родители учеников алматинской гимназии №65 возмутились состоянием столовой в школе. Они пожаловались на посуду с плесенью и антисанитарией, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях появились фото и видео, на которых видно плачевное состояние столовой. Сообщается, что расположена она в гимназии №65 Бостандыкского района Алматы.

"Особое внимание стоит обратить на лифт для подачи еды — вместо его целевого использования он фактически превращен в мусоросборник. Под ним валяются грязь и отходы, рядом — посуда с плесенью и другие признаки вопиющей антисанитарии", - говорится в описании.

Родители обратились к прокуратуре Бостандыкского района и санитарной службе с просьбой провести проверку деятельности ИП, обслуживающего данную столовую.

В Управлении образования прокомментировали ситуацию.

"Директору КГУ "Школа-гимназия №65" за послабление внутришкольного контроля вынесено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

Данный факт доведен до сведения районного СЭС, в отношении поставщика горячего питания будут приняты соответствующие меры", - заключили в управлении.

