"Из летних тапок - сразу в сапоги": снег выпал в горах Алматы (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
На Медеу в горах Алматы выпал снег - в городе тем временем всего 9 градусов тепла. Казахстанцы делятся в Сети мнениями о погоде, передает NUR.KZ.
Снегопад засняли сегодня на Медеу в Алматы. Пользователи делятся в Сети мнениями о погодном событии - кто-то радуется, а кто-то наоборот.
"Ух ты, наконец-то! Мое любимое время года", "Что-то в этом году резко похолодало", "Ой. Как не хочется", "У нас осени и весны не бывает нормальной. Либо жара сразу, либо холодина", "Из летних тапок - сразу в сапоги. Демисезонную одежду и обувь можно оставить потомкам, вдруг что изменится", "Отопление когда будет?" - пишут алматинцы.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни холодный антициклон продолжит свое движение через территорию Казахстана, и ухудшение погоды теперь ожидается и в южных регионах. В том числе в Алматинской области прогнозировали дождь с переходом в снег. А в самом городе сегодня умеренный дождь.
Добавим, также синоптики рассказали, какую погоду ждать казахстанцам в октябре. Как сообщает РГП "Казгидромет", на смену похолоданию еще придут теплые дни.
В ближайшие дни, со 2 по 5 октября, в регионах Казахстана ожидаются сильные осадки, заморозки, но в ряде регионов будет тепло.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Морозы до 9 градусов, снег и гололед обрушатся на регионы Казахстана в ближайшие дни
- Какой будет погода в Казахстане в октябре
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2292525-sneg-vypal-v-gorah-almaty-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах