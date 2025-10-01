"Из летних тапок - сразу в сапоги": снег выпал в горах Алматы (видео)

На Медеу в горах Алматы выпал снег - в городе тем временем всего 9 градусов тепла. Казахстанцы делятся в Сети мнениями о погоде, передает NUR.KZ.

Снегопад засняли сегодня на Медеу в Алматы. Пользователи делятся в Сети мнениями о погодном событии - кто-то радуется, а кто-то наоборот.

"Ух ты, наконец-то! Мое любимое время года", "Что-то в этом году резко похолодало", "Ой. Как не хочется", "У нас осени и весны не бывает нормальной. Либо жара сразу, либо холодина", "Из летних тапок - сразу в сапоги. Демисезонную одежду и обувь можно оставить потомкам, вдруг что изменится", "Отопление когда будет?" - пишут алматинцы.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни холодный антициклон продолжит свое движение через территорию Казахстана, и ухудшение погоды теперь ожидается и в южных регионах. В том числе в Алматинской области прогнозировали дождь с переходом в снег. А в самом городе сегодня умеренный дождь.

Добавим, также синоптики рассказали, какую погоду ждать казахстанцам в октябре. Как сообщает РГП "Казгидромет", на смену похолоданию еще придут теплые дни. В ближайшие дни, со 2 по 5 октября, в регионах Казахстана ожидаются сильные осадки, заморозки, но в ряде регионов будет тепло.

