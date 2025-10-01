Дожди пообещали в мегаполисах Казахстана в первый день октября
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 1 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается умеренный дождь. Температура днем поднимется до +15 градусов, а ночью опустится до +6 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +7 градусов, ночью температура снизится до -1 градусов. Скорость ветра – 6,9 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +14 градусов, ночью опустятся до +10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,1 м/с.
Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни холодный антициклон продолжит свое движение через территорию Казахстана, и ухудшение погоды теперь ожидается и в южных регионах.
1 октября в Жамбылской, Алматинской областях и области Жетісу, а ночью 2 октября в Туркестанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег).
Также ожидается понижение температуры воздуха днем 1 октября до 5-10 тепла, ночью 2 октября прогнозируются заморозки 1-3 градуса.
