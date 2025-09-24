В Казахстане или России: где учителя зарабатывают больше

В Казахстане средняя зарплата в сфере образования в первой половине 2025 года составила 337 421 тенге. Это один из самых высоких показателей в ЕАЭС. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Средняя зарплата в Казахстане во втором квартале 2025 года составила 448 620 тенге, однако не везде получают такие суммы.

Например, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по итогам первой половины 2025 года средняя зарплата в сфере образования была намного меньше – всего 659 долларов, то есть 337 421 тенге по среднему курсу Национального банка РК за первые шесть месяцев текущего года.

Интересно, что это один из самых высоких показателей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Больше, чем в Казахстане, учителям и другим работникам сферы образования платят только в России – 870 долларов, или 445 127 тенге в среднем.

В других странах союза зарплаты следующие:

Армения – 423 доллара, или 216 275 тенге;

Беларусь – 586 долларов, или 300 072 тенге;

Кыргызстан – 310 долларов, или 158 752 тенге.

Однако стоит отметить не только среднюю сумму, но и ее рост. Как оказалось, в номинальном выражении зарплаты в сфере образования Казахстана за год выросли сразу на 7,1%, а вот в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, наоборот, просели на 3%, а это значит, что их покупательная способность снизилась.

Похожая ситуация наблюдается в Кыргызстане. Здесь зарплаты в сфере образования за год выросли на 4%, но в реальном выражении обесценились на 3,1%.

В других странах ЕАЭС положение лучше: в Армении номинальный рост составил 7,3%, а реальный – 4,1%, в Беларуси – 20,1% и 13%, а в России – 15,1% и 4,7% соответственно.

Средняя зарплата в сфере образования стран ЕАЭС

(первое полугодие 2025 года) Страна Сумма

в $ Сумма

в тенге Номинальный

рост Реальный

рост Армения 423 ₸216 275 7,3% 4,1% Беларусь 586 ₸300 072 20,1% 13,0% Казахстан 659 ₸337 421 7,1% -3,0% Кыргызстан 310 ₸158 752 4,0% -3,1% Россия 870 ₸445 127 15,1% 4,7% По данным Евразийской экономической комиссии

Напомним, сложная ситуация с ростом зарплат наблюдается не только в образовательном секторе Казахстана. Ранее стало известно, что страна оказалась единственной в ЕАЭС, где реальные зарплаты почти не растут.

Мы также рассказывали о том, насколько доходы казахстанцев обгоняют их расходы.

А недавно стало известно, сколько в среднем тратят казахстанкие семьи в месяц.

Также в сентябре Миннацэкономики опубликовало прогноз, в котором рассказало о том, когда средняя зарплата в стране превысит 600 тыс. тенге.

