Похолодание и усиление ветра: в регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
В связи с непогодой на большей части Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на завтра, 26 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Завтра в Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-западный, днем на западе и севере области порывы 15-20 м/с.
На севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Пыльную бурю обещают на севере Туркестанской области. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на западе, севере Мангистауской области синоптики прогнозируют грозу. Ветер северо-восточный днем на западе, севере области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, ночью на севере области и днем порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке - высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью и утром в горных районах области Жетісу будет туман. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.
26 сентября утром и днем на юге, в горных районах Жамбылской области синоптики обещают грозу. Ночью и утром в горных районах области - туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в Костанайской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 12-17 тепла. Также прогнозируют грозу, град и шквал. Ночью и утром на западе, востоке области будет туман. Ветер северо-западный днем на западе, севере области 15-20 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, севере Актюбинской области обещают резкое понижение температуры воздуха до 10-15 тепла. На юге области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, севере, северо-востоке, в центре - сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Туман накроет ночью и утром восток Карагандинской области. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Завтра ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области будет туман. Ветер юго-западный переходом на северо-западный днем на юге, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
26 сентября в области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юге и в центре области порывы 15-20 м/с.
На севере Восточно-Казахстанской области прогнозируется туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус.
Гроза будет на большей части Западно-Казахстанской области. Ветер северный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области - высокая пожарная опасность.
На востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.
